Anna Wintour non sarà più la direttrice di Vogue America

Anna Wintour lascerà la direzione di Vogue America, la più importante rivista di moda del mondo, anche se continuerà a supervisionarne le pubblicazioni, insieme a quelle di altre otto edizioni di Vogue, in quanto direttrice editoriale globale della testata. La notizia è stata diffusa da altre due testate specializzate del mondo della moda, Women’s Wear Daily (WWD) e Business of Fashion, dopo essere stata annunciata giovedì alla redazione di Vogue. Condé Nast, il gruppo editoriale che oltre a Vogue possiede Vanity Fair, GQ e il New Yorker, l’ha poi confermata a CNN.

Wintour, che ha 75 anni, era la direttrice dell’edizione statunitense di Vogue (Vogue America, appunto) dal 1988 e dal 2020 è anche la direttrice globale di Condé Nast. È influentissima nel settore della moda ed è molto nota anche al di fuori, soprattutto dall’uscita del film Il diavolo veste Prada, dove il personaggio della direttrice interpretato da Meryl Streep è molto probabilmente ispirato a lei. Wintour è anche la persona che dal 1999 organizza il Met Gala, l’evento mondano newyorkese a cui ogni anno partecipano decine di persone del mondo dello spettacolo per raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, che conserva una collezione di abiti dal Quattrocento a oggi.

– Leggi anche: Il Met Gala e il potere di Anna Wintour