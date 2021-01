Le 25 cose più lette sul Post nel 2020

Da qualche anno, alla fine dell’anno, il Post pubblica una lista dei suoi articoli più letti nei precedenti 12 mesi. È un modo per fare un piccolo bilancio, per guardarsi indietro con sguardo più calmo. Quale sia l’argomento di cui si è scritto e letto di più nel 2020 potete immaginarlo, ma come succede spesso a guardare bene le cose si trovano delle sorprese. L’articolo del Post più letto nel 2020, per esempio, non ha niente a che fare con il coronavirus, nemmeno lontanamente. E in questa classifica ci sono molte cose non legate alla pandemia, per ricordarci che nel mondo e nelle nostre vite c’è stato anche molto altro.

1. Le mestruazioni durante l’Olocausto

2. Cosa dice la deroga per far visita ad amici o parenti durante le feste di Natale

3. L’OMS e la trasmissione del coronavirus nell’aria

4. Quanto durerà il distanziamento sociale?

5. Com’è finita a Wuhan

6. Un altro giorno senza un vincitore

7. Le zanzare possono trasmettere il coronavirus?

8. Cosa fare se hai avuto contatti con un positivo al coronavirus

9. Cos’è il Ferragosto e perché lo festeggiamo

10. Il governo ha deciso nuove restrizioni per il coronavirus

11. Quella foto non è una foto

12. Come si rischia il contagio da coronavirus

13. L’enorme esplosione a Beirut, in Libano

14. Potete fare il bagno dopo mangiato

15. In Svizzera si tiene un voto che potrebbe avere conseguenze in tutto il mondo

16. Eugene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna

17. I due mesi che sconvolsero la Lombardia

18. Le cose false sul coronavirus che girano su WhatsApp

19. Come non far appannare gli occhiali con la mascherina

20. «8 minuti e 46 secondi»

21. A Hong Kong sta succedendo quello che si temeva sarebbe successo

22. Il coronavirus ha schiantato la moda

23. Non c’è nessun complotto intorno all’esercitazione militare “Defender Europe 20”

24. La bufala sul numero dei morti in Italia nel 2020

25. È stato decifrato uno dei messaggi del serial killer Zodiac



Leggi anche le raccolte precedenti: 2019 – 2018 – 2017 – 2016.