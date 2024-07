Le homepage internazionali sul ritiro di Biden

Praticamente tutti i siti di news del mondo hanno il ritiro della candidatura di Joe Biden in apertura, domenica sera: notizia di dimensioni e interesse enormi, da una parte attesa e dall’altra in dubbio ogni giorno da tre settimane. Le redazioni si sono precipitate a pubblicarla, e che potesse avvenire l’annuncio domenica si era detto nei giorni scorsi: ma complici le continue smentite, e la domenica con le redazioni più sguarnite, l’impressione è che ci si sia dedicati finora più a pubblicare la notizia che a pensare un modo originale di confezionarla. E forse tra i grandi siti internazionali è quello del britannico Telegraph ad averla composta in una forma di maggiore impatto.