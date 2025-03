Sulle prime pagine dei giornali di oggi ha molto spazio la riunione dei leader dei paesi cosiddetti “volenterosi” che si è svolta ieri a Parigi per discutere di come sostenere l’Ucraina: la riunione si è conclusa di fatto solo con dichiarazioni di condanna alla Russia, ma senza un accordo sulla proposta di Francia e Regno Unito di inviare militari in territorio ucraino a svolgere missioni di peacekeeping in futuro. Tra le altre notizie si parla del sommergibile turistico affondato nel mar Rosso, in Egitto, in cui sono morte sei persone, della condanna dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal in Algeria, dell‘arresto dell’ex presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, e della prima conferenza stampa di Igor Tudor da allenatore della Juventus.