Per i leader europei un difficile incontro sull’Ucraina

Oggi a Londra i leader europei si riuniscono per discutere di Ucraina, a meno di due giorni dal disastroso incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello statunitense Donald Trump alla Casa Bianca. L’incontro è coordinato dal primo ministro britannico Keir Starmer, che da tempo dice di voler trovare una soluzione per mettere fine alla guerra in Ucraina seguita all’invasione dei suoi territori da parte della Russia. Mettere d’accordo tutti non sarà però semplice, soprattutto senza la possibilità di avere una chiara idea delle intenzioni di Trump.

L’incontro è stato organizzato a Lancaster House, nelle vicinanze di Buckingham Palace, e parteciperanno tra gli altri i leader di Germania, Francia, Spagna, Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania e Canada. Saranno presenti anche il ministro degli esteri della Turchia, il segretario generale della NATO e i presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo. La maggior parte di loro aveva manifestato sostegno a Zelensky e al popolo ucraino dopo la lite con Trump.

Zelensky era arrivato a Londra poche ore dopo l’incontro alla Casa Bianca di venerdì, finito con un duro confronto con Trump e il suo vice JD Vance. Erano emerse le grandi differenze sui rispettivi punti di vista sulla guerra, con Vance che aveva interloquito duramente e alzando la voce, interrompendo e attaccando verbalmente Zelensky più volte. Il presidente ucraino era stato rimproverato per non avere dimostrato gratitudine per il sostegno statunitense in questi anni di guerra. Trump lo aveva inoltre accusato di «giocare con la vita di milioni di uomini» e di rischiare «la Terza guerra mondiale», nel caso di un mancato accordo. Zelensky aveva mantenuto la calma, ma l’incontro era stato poi bruscamente concluso da Trump, senza che venisse firmato l’accordo sulle risorse minerarie che gli Stati Uniti vogliono come garanzia per il loro sostegno militare ed economico all’Ucraina.

Nelle ore successive, Zelensky aveva detto di essere dispiaciuto per l’esito dell’incontro e aveva poi diffuso un comunicato, ribadendo la propria gratitudine nei confronti degli Stati Uniti per il sostegno dato all’Ucraina finora. Il messaggio era un modo per iniziare a ricucire i rapporti con Trump, anche in vista degli eventuali prossimi negoziati.

Al suo arrivo a Londra sabato, Zelensky è stato accolto con un abbraccio da Starmer, che davanti alle telecamere ha detto: «Come hai sentito dagli applausi per strada, hai il pieno sostegno del Regno Unito. Siamo con te e con l’Ucraina e lo saremo per tutto il tempo che sarà necessario». Il governo britannico ha poi annunciato un prestito di 2,26 miliardi di sterline (2,74 miliardi di euro) da parte del Regno Unito per sostenere l’esercito ucraino. In precedenza Starmer aveva annunciato un aumento della spesa militare del Regno Unito portandola al 2,5 per cento del prodotto interno lordo entro il 2027.

L’accoglienza riservata a Zelensky e il nuovo prestito sono un primo indicatore dell’orientamento di Starmer e di altri leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, per mostrare l’intenzione dell’Europa di continuare a sostenere l’Ucraina anche nel caso di un minore coinvolgimento degli Stati Uniti. Mettere tutti d’accordo non sarà però semplice e l’esito dell’incontro di oggi potrebbe fornire qualche indizio sugli orientamenti di alcuni governi, che hanno cercato di mostrarsi sia solidali con l’Ucraina sia vicini agli Stati Uniti per non indisporre Trump.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sera di sabato ha sentito telefonicamente Trump, ma non sono state fornite informazioni sui contenuti del colloquio. Il comunicato del governo cita la visita a Londra e l’incontro con Zelensky previsto per oggi, ma senza ulteriori dettagli. Dopo l’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca, Meloni aveva diffuso un comunicato per proporre un «immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina». Il comunicato non conteneva messaggi di solidarietà nei confronti di Zelensky, espressi invece da diversi altri leader europei.

I rappresentanti dei governi a Londra discuteranno sulle modalità per continuare a offrire sostegno all’Ucraina, soprattutto in vista di eventuali negoziati per fermare i combattimenti. In più occasioni Zelensky ha detto di avere bisogno di garanzie di sicurezza da parte dei propri alleati prima di accettare un eventuale cessate il fuoco, nel caso in cui questo non venisse poi rispettato dal presidente russo Vladimir Putin. La richiesta di garanzie è stato il punto di principale attrito nell’incontro alla Casa Bianca e potrebbe condizionare le prossime trattative.