La leadership di Keir Starmer è sempre più precaria

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Il discorso con cui lunedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha cercato di salvare il suo governo non ha convinto l’opposizione interna dei Laburisti, che l’ha ritenuto tardivo e non abbastanza ambizioso. È iniziata la rivolta di un pezzo del partito, che si è allargata ad almeno tre ministri: secondo le ricostruzioni dei media britannici, durante la riunione del governo prevista martedì mattina diranno a Starmer di riconsiderare la sua decisione di non volersi dimettere.

Lunedì gliel’hanno chiesto almeno 77 parlamentari, 4 meno della soglia necessaria ad aprire una mozione di sfiducia formale (in cui va indicato già un o una leader alternativi). I tre ministri che li hanno seguiti, per ora in privato ma identificati dai media, ricoprono incarichi influenti: la ministra dell’Interno, Shabana Mahmood, e quella degli Esteri, Yvette Cooper, mentre del terzo non è stato fatto il nome per ora. I giornali britannici stanno paragonando la situazione all’ondata di dimissioni che nell’estate del 2022 travolse il governo di Boris Johnson (dei Conservatori).

Non tutta l’opposizione interna chiede a Starmer di dimettersi immediatamente, ma vuole che presenti un piano per cambiare leader entro tempi certi: un’ipotesi è entro settembre. La proposta è una transizione ordinata, sul modello di quella tra Tony Blair e Gordon Brown nel 2007. Non è affatto detto che Starmer accetti: lunedì aveva detto che avrebbe partecipato all’elezione interna per restare leader, qualora ci si arrivasse, e in questo momento è difficile stimare quanto sostegno gli resti nel partito.

Tra i parlamentari che si sono esposti, chiedendogli di lasciare, ci sono esponenti molto vicini ai rivali di Starmer che per ora non lo hanno fatto: il dissenso, quindi, potrebbe allargarsi ancora se lui si ostinerà a resistere. Tra loro, ci sono alleati del ministro della Salute, Wes Streeting, che già in passato Starmer aveva accusato di complottare contro di lui ed è considerato uno dei suoi papabili successori.

Queste manovre suggeriscono un certo coordinamento tra le correnti del partito. La richiesta di indicare un piano per il ricambio al governo ha due obiettivi: cercare di non somigliare ai Conservatori, che nella scorsa legislatura cambiarono tre primi ministri in modo caotico, e dare tempo al principale rivale di Starmer, Andy Burnham, di tornare in parlamento (è un requisito per diventare leader).

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Burnham è il sindaco dell’area metropolitana di Manchester e l’operazione ha senso perché, dai tempi della pandemia, è il politico Laburista più popolare, molto più di Starmer e dei membri del suo governo. Per tornare parlamentare serve un’elezione suppletiva, e avrebbe già individuato un collegio dove candidarsi dalle parti di Manchester, con il placito dell’attuale detentore del seggio che si dimetterebbe apposta (ma serve comunque qualche mese).

Lunedì l’ex vice prima ministra Angela Rayner, che è un’altra degli aspiranti leader, ha chiesto che il partito consenta a Burnham di tornare in parlamento: negli scorsi mesi Starmer l’aveva impedito, considerandolo una minaccia alla sua leadership. Nel discorso il primo ministro aveva dato una risposta sibillina, dicendo che la scelta spettava al direttivo del partito, che però di fatto risponde alle sue decisioni.

Più tempo aiuterebbe anche Rayner: potrebbe concludersi l’accertamento fiscale sulle irregolarità nell’acquisto di una casa, per cui a settembre si era dimessa, che è la principale ragione per cui finora ha esitato a candidarsi direttamente.

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