Si sono dimessi i ministri dell’Economia e della Salute britannici

Rishi Sunak, ministro dell’Economia e delle Finanze del Regno Unito, e Sajid Javid, ministro della Salute, si sono dimessi dal loro ruolo nel governo guidato da Boris Johnson in quella che secondo molti è stata pensata come una mossa coordinata. Le dimissioni dei due ministri sono state seguite da quelle di altri parlamentari nel corso della serata di martedì e altri politici conservatori e dell’opposizione si sono espressi a favore delle dimissioni di Johnson. La leadership di Johnson era già in crisi da quando i primi di giugno il voto di fiducia del Partito Conservatore aveva dato come risultato una maggioranza risicata.

Le dimissioni di Sunak e Javid sono arrivate in seguito alla rivelazione fatta dal ministro Michael Ellis che Johnson era al corrente del fatto che il deputato conservatore Chris Pincher fosse stato accusato di molestie sessuali da due uomini, ma decise di nominarlo ugualmente come vice capogruppo del partito all’inizio di quest’anno. Martedì Johnson ha ammesso di essere stato al corrente delle accuse, si è scusato pubblicamente e ha detto di aver commesso un errore, sollevando forti critiche sia da parte dell’opposizione che da parte di alcuni deputati conservatori.

Entrambi i ministri hanno pubblicato le loro lettere di dimissioni su Twitter. Sunak ha scritto che ci si aspettava che il governo fosse condotto «in modo corretto, competente e serio» e che si dimette perché pensa di dover lottare per il mantenimento di questi standard. Javid ha scritto che il partito conservatore non è sempre stato popolare ma è sempre stato attento ad agire nell’interesse nazionale e che ora le persone pensano che non sia nessuna delle due cose.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022