Un sommergibile turistico è affondato nel mar Rosso, in Egitto: non è ancora certo se ci siano morti

Giovedì un sommergibile turistico con a bordo 45 persone è affondato in Egitto nel mar Rosso, vicino alla città di Hurghada. Secondo le prime informazioni 6 persone sarebbero morte, 9 sarebbero ferite e 29 sarebbero state soccorse illese: non ci sono però ancora conferme ufficiali. L’affondamento è avvenuto davanti al molo di un grosso hotel, per cause ancora sconosciute. Il sommergibile stava partendo per un tour per vedere le note barriere coralline della zona, immergendosi fino alla profondità di 25 metri: lo gestisce la società Sindbad, che lavora nella zona da alcuni anni.