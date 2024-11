Una barca turistica con 45 persone a bordo è affondata nel Mar Rosso: ci sono molti dispersi

Una barca con a bordo 45 persone è affondata nel Mar Rosso, a sud di Marsa Alam, in Egitto: trasportava 31 turisti appassionati di immersioni subacquee e 14 membri dell’equipaggio, in un viaggio che doveva durare una settimana. Secondo le prime informazioni provenienti dalle autorità egiziane 16 persone sono state recuperate con l’impiego di un elicottero, e le ricerche dei dispersi sono ancora in corso.

I turisti a bordo erano di varie nazionalità, ma al momento fonti del ministero degli Esteri italiano contattate da Repubblica hanno detto di non essere a conoscenza della presenza di cittadini italiani sull’imbarcazione. La barca, Sea Story, era partita domenica da Port Ghalib, circa 50 chilometri a nord dalla città turistica di Marsa Alam, e sarebbe dovuta arrivare a Hurghada Marina sabato. Ha invece mandato un segnale di emergenza alle 5:30 di lunedì, mentre navigava nell’area di Wadi el Gemal.