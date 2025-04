Più di 20 persone sono state uccise in un attacco armato contro un gruppo di turisti nella regione del Kashmir, nel nord dell’India

Martedì in Kashmir, una regione nel nord dell’India, alcuni uomini hanno sparato con un’arma da fuoco contro un gruppo di turisti: la polizia ha detto che almeno 24 persone sono state uccise e altre sono state ferite, non è chiaro quante. Il capo del governo locale l’ha definito il più grande attacco contro civili degli ultimi anni: per ora non è stato rivendicato e non se ne conoscono i motivi, e le autorità stanno cercando i responsabili.

L’attacco è avvenuto a Pahalgam, circa 90 chilometri a est di Srinagar, la città principale della zona: si trova in una zona montuosa ed è una meta turistica piuttosto popolare tra i turisti indiani, ma non si sa di che nazionalità siano i turisti coinvolti nell’attacco.

Il Kashmir è una regione particolare: è a maggioranza musulmana, mentre il resto dell’India è prevalentemente induista, ed è al centro di una contesa decennale col Pakistan, che lo rivendica come proprio. In passato vari gruppi separatisti appoggiati dal Pakistan compivano spesso attacchi anche molto violenti, ma negli ultimi anni sono diminuiti.

A lungo la Costituzione indiana ha assegnato uno “status speciale” al Kashmir, che tra le altre cose gli garantiva un altissimo grado di autonomia. Questo però è stato revocato dal governo nazionalista di Narendra Modi nel 2019 (Modi, induista, usa da tempo una retorica parecchio ostile contro i musulmani indiani). Dopo la revoca la regione è stata divisa in due “territori”: il Jammu e Kashmir e il Ladakh (quelli che si vedono nella mappa).