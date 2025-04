Che posto è Pahalgam, nel Kashmir 

L’attacco nel Kashmir, nel nord dell’India, in cui sono stati uccisi 26 turisti è eccezionale non solo perché è uno dei più gravi compiuti negli ultimi anni in quella regione, ma anche per dove è avvenuto: a Pahalgam, una località turistica montana nella regione del Kashmir, remota e difficilmente accessibile, collocata in un punto in cui non avvenivano attacchi armati gravi da oltre vent’anni. Non è chiaro come il gruppo di persone che ha compiuto l’attacco sia arrivata lì, né quali obiettivi avesse e dove si trovi ora: le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili e sull’attacco si sa ancora molto poco.

Pahalgam ha meno di 6mila abitanti e si trova nell’estesa prateria di Baisaran, circa 90 chilometri a est di Srinagar, la città principale della zona. È un punto dell’India molto noto e apprezzato per i prati, le foreste di pini, le cime innevate delle montagne e i percorsi di trekking, che lo rendono molto particolare rispetto all’immaginario che i turisti hanno normalmente dell’India: per questo la zona di Pahalgam è nota come “mini Svizzera” (il termine viene usato per indicare anche altre aree del paese).

La prateria di Baisaran è raggiungibile solo a piedi o a cavallo: si può raggiungere Pahalgam in auto partendo da Srinagar, dato che non ha un aeroporto, e poi percorrere dei sentieri.

La zona in cui si trova Pahalgam, inoltre, è collocata lungo un importante percorso di pellegrinaggio annuale della comunità indù, l’Amarnath Yatra: Pahalgam è uno dei centri maggiori dove fermarsi durante il pellegrinaggio, e attira per questo ogni anno migliaia di persone. Quest’anno l’Amarnath Yatra inizia il 3 luglio e termina il 9 agosto.

Pahalgam si trova nel Kashmir, una regione nel nord dell’India molto particolare: è a maggioranza musulmana, mentre il resto dell’India è prevalentemente induista, ed è al centro di una contesa decennale col Pakistan, che la rivendica come propria.

A lungo la Costituzione indiana ha assegnato uno “status speciale” al Kashmir, che tra le altre cose gli garantiva un altissimo grado di autonomia. Questo però è stato revocato dal governo nazionalista di Narendra Modi nel 2019 (Modi, induista, usa da tempo una retorica ostile contro i musulmani indiani). Dopo la revoca la regione è stata divisa in due “territori”: il Jammu e Kashmir e il Ladakh.

In passato vari gruppi separatisti appoggiati dal Pakistan hanno spesso compiuto attacchi anche molto violenti, ma negli ultimi anni sono diminuiti. Nel frattempo il governo di Modi ha promosso e incentivato il turismo in questa zona, anche con l’obiettivo di dimostrare grazie all’aumento del turismo che la sua azione politica aveva portato a una maggiore stabilità.

Nel Kashmir un attacco così esteso contro civili non veniva compiuto da oltre vent’anni. Uno dei più gravi fu il massacro di Chittisinghpura: il 20 marzo del 2000 35 persone della comunità Sikh furono uccise da un gruppo di uomini armati poi identificati come membri del gruppo radicale pakistano Lashkar-e-Taiba.