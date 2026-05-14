È iniziato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino

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Questa mattina intorno alle 5 (ora italiana) il presidente statunitense Donald Trump è arrivato alla Grande sala del popolo di Pechino, il palazzo che ospita il parlamento cinese e dove oggi si terranno gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping e il resto delle due delegazioni governative. Quella di Trump in Cina è una visita molto attesa e importante, la prima di un presidente statunitense in Cina negli ultimi nove anni, in cui le relazioni tra i due paesi hanno alternato fasi di relativa distensione e altre di aperta ostilità.

Uno degli obiettivi dell’incontro tra Trump e Xi è proprio quello di rendere più stabili i rapporti reciproci, e di discutere di alcune questioni importanti che negli ultimi anni hanno generato tensioni tra i due paesi.

Trump era arrivato a Pechino ieri sera. È insieme al segretario di Stato Marco Rubio e a quello alla Difesa Pete Hegseth. Ci sono anche il segretario del Tesoro Scott Bessent e Jamieson Greer, il rappresentante per il commercio, oltre a una decina di grandi imprenditori fra cui Elon Musk, proprietario di Tesla e SpaceX, e l’amministratore delegato di Apple Tim Cook. È un segno che molto probabilmente gli accordi commerciali saranno uno dei temi principali degli incontri, dopo mesi di scontri sui dazi imposti da Trump, poi molto ridimensionati.

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Xi e Trump parleranno anche della guerra in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz, su cui partono da posizioni opposte perché la Cina è molto vicina all’Iran: difficilmente però in questo ambito ci saranno grosse novità. La Cina vorrebbe inoltre convincere gli Stati Uniti a ridurre il proprio appoggio a Taiwan, l’isola autonoma e democratica che rivendica come propria, e che minaccia regolarmente di annettere.