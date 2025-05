Stati Uniti e Cina si sono accordati per ridurre i dazi

Lunedì i governi di Stati Uniti e Cina hanno annunciato di essersi accordati per ridurre per 90 giorni i dazi che si erano imposti a vicenda (quelli cinesi erano in reazione a quelli esorbitanti annunciati dal presidente Donald Trump). In base alle condizioni concordate in Svizzera, dove i negoziatori dei due paesi avevano iniziato a trattare questo fine settimana, gli Stati Uniti abbasseranno dal 145 al 30 per cento i dazi sulle merci cinesi e la Cina dal 125 al 10 per cento quelli sulle merci statunitensi.

Entrambi, quindi, li hanno ridotti dello stesso parametro: il 115 per cento. Quelli statunitensi resteranno più alti perché verranno quasi completamente azzerati quelli definiti erroneamente “reciproci” da Trump: passeranno dal 90 al 10 per cento. Rimarranno, invece, quelli del 20 per cento imposti per la storia del fentanyl (un oppioide che dà forte dipendenza e che negli ultimi anni ha creato un vasto mercato illegale negli Stati Uniti e una gravissima crisi sanitaria). Trump l’aveva usata, sostenendo che i governi non facessero abbastanza per contrastare la diffusione del fentanyl, anche per i dazi a Canada e Messico.

L’accordo è stato presentato come una sospensione dei dazi, non come la loro cancellazione, e nel frattempo i due paesi continueranno a trattare. Ci sono tempi tecnici per implementarlo: il governo cinese ha detto che verranno rimossi a partire dal 14 maggio, mercoledì.

Stati Uniti e Cina si erano impelagati in una guerra commerciale dai primi di aprile. Quando il 9 aprile, dopo il crollo dei mercati e su pressione di alcuni consiglieri, Trump si era convinto a sospendere i dazi verso la maggior parte dei paesi (inclusa l’Europa), aveva però mantenuto quelli alle merci cinesi, e alzi li aveva alzati. La Cina aveva risposto. I dazi avevano raggiunto un livello che rendeva impossibile il commercio tra i due paesi, danneggiandoli entrambi.

Le economie di Cina e Stati Uniti, infatti, sono fortemente interconnesse. Nel 2024 si sono scambiati beni per un valore totale di 582 miliardi di dollari: gli Stati Uniti hanno esportato beni per 143 miliardi, mentre la Cina ha esportato beni per 439 miliardi. Il deficit commerciale degli Stati Uniti, cioè la differenza tra ciò che un paese esporta e ciò che importa, è di circa 295 miliardi. Per gli Stati Uniti le importazioni dalla Cina sono il 13 per cento del totale, per la Cina le esportazioni negli Stati Uniti valgono il 15 per cento del totale.

L’amministrazione Trump vuole ridurre questa interconnessione, ritenendo che avvantaggi la Cina e indebolisca gli Stati Uniti. La Cina infatti è di gran lunga il più importante partner commerciale degli Stati Uniti, ma anche quello con cui gli Stati Uniti hanno il maggior deficit. Gli scambi commerciali sono calati negli ultimi anni (nel 2021 le importazioni dalla Cina erano il 21 per cento di quelle totali statunitensi), anche come risultato della prima guerra commerciale iniziata durante il primo mandato di Trump. Ci sono anche motivazioni politiche: gli Stati Uniti vedono nella Cina il loro più temibile avversario non soltanto economico, ma anche militare.

– Leggi anche: Perché i dazi alla Cina sono così alti