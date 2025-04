La Cina ha aumentato i dazi sulle merci statunitensi al 125 per cento

La Cina ha aumentato i dazi sulle merci statunitensi di 41 punti percentuali, dall’84 al 125 per cento. Lo ha annunciato venerdì, dopo che mercoledì l’amministrazione statunitense di Donald Trump aveva stabilito dazi del 145 per cento sulle merci cinesi che entrano nel paese (inizialmente si pensava fossero del 125 per cento, ma poi giovedì l’amministrazione Trump ha chiarito che il totale ammontava al 145 per cento). La Cina ha fatto sapere che i nuovi dazi entreranno in vigore sabato.

È solo l’ultima decisione di una settimana molto convulsa all’interno della guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti, innescata dalla politica dei dazi di Trump, che non si sa quanto durerà. Si sa già però che avrà ripercussioni su tutto il mondo, oltre che sulle economie dei due paesi. Intanto le spedizioni si sono ridotte, diversi ordini sono stati cancellati e alcune aziende cinesi e statunitensi hanno messo i dipendenti a riposo forzato.

