Elon Musk ridurrà il suo impegno nel governo statunitense

Mercoledì il miliardario Elon Musk, fra i più stretti collaboratori del presidente statunitense Donald Trump, ha detto che dal prossimo mese ridurrà il suo impegno nel governo statunitense, per dedicarsi maggiormente alle sue società. Musk lo ha detto parlando con gli investitori di Tesla, la sua azienda di auto elettriche, in seguito ai pessimi risultati della società nel primo trimestre del 2025.

Nel primo trimestre dell’anno Tesla ha registrato utili per 409 milioni di dollari, 71 per cento in meno rispetto allo scorso anno e molto meno di quanto prospettato dagli analisti. È un crollo enorme per una delle più grandi e importanti aziende di auto elettriche al mondo, e per questo motivo Musk ha deciso di tornare a occuparsene con maggiore intensità.

Musk, tra le altre cose, possiede l’azienda spaziale SpaceX e il social network X (ex Twitter). Tra le sue varie aziende Tesla è quella che più di ogni altra contribuisce a renderlo l’uomo più ricco del mondo: circa il 60 per cento del suo patrimonio viene dalle azioni di Tesla.

Musk era stato uno dei principali sostenitori di Trump durante la campagna elettorale per le presidenziali di novembre. Dopo la vittoria e l’insediamento di Trump, gli era stata affidata la guida di un ente che aveva l’obiettivo di ridurre drasticamente le spese del governo: l’ente si chiama dipartimento per l’Efficienza del governo (DOGE), anche se non è un vero e proprio dipartimento del governo, cioè un ministero. In questi mesi il dipartimento di Musk ha introdotto varie misure e iniziative molto contestate, giustificate con la necessità di ridurre i costi dell’amministrazione pubblica, che hanno portato al licenziamento di migliaia di dipendenti federali (anche se le spese pubbliche con Trump sono aumentate in questi mesi).

Le difficoltà di Tesla vanno avanti da un po’ di tempo e sono in parte da attribuire alla crescente concorrenza delle aziende di auto elettriche cinesi, più economiche. Ha contribuito però senz’altro anche l’impegno politico di Musk: da quando si è avvicinato a Trump molte persone hanno cominciato ad associare il marchio Tesla con le politiche di Trump e dello stesso Musk, che ha spesso espresso posizioni di estrema destra e anti democratiche.

Ci sono state numerose proteste contro Musk e l’amministrazione Trump davanti alle concessionarie e alle fabbriche Tesla sia negli Stati Uniti sia fuori, compresa una in Italia. Ci sono state reazioni negative anche fra alcuni proprietari di auto Tesla, che in qualche caso hanno attaccato alle proprie macchine degli adesivi con messaggi come «l’ho comprata prima che Elon uscisse di testa».