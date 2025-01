Era un saluto romano quello di Elon Musk?

In occasione della cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elon Musk – uomo più ricco del mondo, sostenitore di Trump e mille altre cose – ha parlato sul palco della Capitol One Arena, il palazzetto di Washington dove si svolge parte dei festeggiamenti. Il suo discorso è stato molto appassionato, e ha esordito dicendo: «Ecco cosa vuol dire vincere! E questa non è stata una vittoria qualsiasi. Questa elezione è stata un bivio per la civiltà umana!». E dopo aver ringraziato in modo molto accorato il pubblico – «grazie, grazie per averlo reso possibile» – ha fatto per due volte uno strano gesto col braccio destro, prima colpendosi il petto e poi alzandolo con la mano tesa: un gesto che ha ricordato molto il saluto fascista. Ha poi detto, toccandosi di nuovo il petto, «il mio cuore è con voi».