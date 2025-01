Donald Trump sta per giurare

Le persone invitate alla cerimonia d’insediamento hanno iniziato a entrare nella Rotonda del Congresso dove si terrà il giuramento, e stanno prendendo posto. Nella sala c’è già Elon Musk, proprietario del social network X e delle aziende Tesla e Space X, che negli ultimi mesi è diventato uno dei principali sostenitori (e finanziatori) di Trump e che dovrebbe far parte della sua amministrazione. Ci saranno anche il fondatore di Meta Mark Zuckerberg e quello di Amazon, Jeff Bezos. Nell’ultimo anno molte aziende tecnologiche si sono avvicinate a Trump, contribuendo anche al fondo per l’evento d’inaugurazione della sua presidenza.

Ci saranno gli ex presidenti George W. Bush, Bill Clinton con la moglie Hillary e Barack Obama, ma senza la moglie Michelle. La sua assenza era stata annunciata qualche giorno fa, e per quanto inusuale non è del tutto inaspettata. Nel 2023, in una puntata del suo podcast, Michelle Obama aveva raccontato di aver pianto per mezz’ora dopo l’insediamento di Trump del 2017, e che in generale non fosse affatto di buon umore. In generale ha sempre cercato di tenersi il più alla larga possibile dalla politica: non ha partecipato nemmeno ai funerali dell’ex presidente Jimmy Carter, lo scorso 9 gennaio.

È arrivato anche il presidente dell’Argentina, Javier Milei, così come la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Alla cerimonia parteciperà anche qualche altro politico o diplomatico italiano, tra cui l’europarlamentare Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia. Si attende anche il politico sovranista britannico Nigel Farage (tra i principali promotori di Brexit), l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e la politica di estrema destra francese Marion Maréchal (che tra l’altro è la nipote di Marine Le Pen).

Non parteciperanno invece il presidente cinese Xi Jinping (che era stato invitato ma ha mandato il suo vice, Han Zheng) né il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, al quale Trump ha spesso manifestato stima e sostegno. Alice Weidel, la leader del partito di estrema destra tedesco AfD, ha preferito rimanere in Germania per continuare la campagna elettorale in vista delle elezioni di febbraio: ci sarà l’altro leader del partito, Tino Chrupalla.