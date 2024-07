Le prime pagine internazionali sull’attentato a Donald Trump

Diversi giornali internazionali oggi hanno in prima pagina la notizia dell’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti e candidato presidente del Partito Repubblicano Donald Trump, ferito all’orecchio sabato pomeriggio mentre stava tenendo un comizio in Pennsylvania. Un uomo gli ha sparato diversi colpi di arma da fuoco ed è stato poi ucciso. Ci sono però anche molti giornali, specialmente quelli europei, su cui la notizia non ha fatto in tempo ad arrivare: l’attacco è avvenuto quando in Europa era notte (fra sabato e domenica), a un’ora in cui molti giornali erano già andati in stampa. In Italia per esempio il Corriere della Sera ha stampato una prima versione del giornale che non includeva l’attentato a Trump e ne ha poi pubblicata una versione aggiornata online, con una nuova prima pagina e degli articoli in più.

Quasi tutti i giornali del Regno Unito, per esempio, aprono con articoli sulla finale degli Europei maschili di calcio, che verrà giocata stasera fra Inghilterra e Spagna. I giornali francesi invece si concentrano sulle Olimpiadi, che cominceranno fra pochi giorni a Parigi, sui negoziati per la creazione del nuovo governo a seguito delle elezioni legislative, e sullo stato di salute del presidente statunitense Joe Biden.

