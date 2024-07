Cosa sappiamo dell’attentato contro Donald Trump

Nella notte italiana tra sabato e domenica Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato del Partito Repubblicano alla presidenza alle prossime elezioni di novembre, è stato ferito mentre stava parlando in un comizio a Butler, una cittadina a nord di Pittsburgh, in Pennsylvania: un uomo gli ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, poi è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, l’agenzia di guardie del corpo dei leader politici statunitensi più importanti. Trump è fuori pericolo, è stato ricoverato in un ospedale locale e poi dimesso. Sono state colpite anche alcune persone che stavano partecipando al comizio: una è morta e altre due sono state ferite gravemente e portate in ospedale.

Essendo avvenuto durante un comizio pubblico di campagna elettorale, il tentativo di assassinare Trump è stato ampiamente ripreso e fotografato: Trump stava parlando quando improvvisamente si sono sentiti degli spari, si è toccato l’orecchio destro e si è rapidamente abbassato a terra. A quel punto un gruppo di agenti della sicurezza si è buttato sopra di lui per proteggerlo. Poco dopo si è rialzato. Aveva sangue sul volto e soprattutto sull’orecchio, ma ha alzato più volte il pugno verso il pubblico mostrando di stare bene, mentre gli agenti di sicurezza lo scortavano per portarlo in ospedale.

Più tardi Trump ha confermato su Truth Social, il suo social network, di essere stato ferito da un proiettile «alla parte superiore» del suo orecchio destro.

Il momento in cui Trump si rialza dopo gli spari mostrando il pugno al pubblico, che esulta

L’FBI, la polizia federale statunitense, ha detto che gli spari a Trump sono stati «un tentativo di assassinarlo». L’uomo che ha sparato è stato identificato solo alcune ore dopo l’attentato: l’FBI ha detto che si chiama Thomas Matthew Crooks, che ha 20 anni e viene da una cittadina della Pennsylvania, Bethel Park. Per il momento invece non è stato chiarito il suo movente, e almeno ufficialmente le autorità non hanno fatto ipotesi.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto in un comunicato di «essere grato di sapere che [Trump] è al sicuro e sta bene». Durante una conferenza stampa successiva, ha detto che ha provato a chiamare Trump e che spera di parlarci presto, e ha aggiunto: «Non c’è posto in America per questo tipo di violenza».

Un portavoce del Secret Service ha detto che l’attentatore ha sparato da «una posizione sopraelevata» poco fuori dal luogo in cui si stava tenendo il comizio. Un testimone ha detto alla BBC di aver visto un uomo salire sul tetto di un edificio con un fucile dopo alcuni minuti dall’inizio del discorso di Trump. Ha detto di aver cercato di avvertire le forze dell’ordine ma senza successo.

Alcuni video pubblicati sui social network e verificati dai giornali statunitensi, tra cui il New York Times, mostrano un uomo sdraiato sul tetto di un piccolo edificio a poco più di cento metri dal podio su cui si trovava Trump, che corrisponderebbe con la provenienza e la distanza degli spari (verificata sulla base del suono degli spari registrato dai microfoni). Nel video si vede l’uomo sdraiato sul tetto immobile, con ogni probabilità dopo essere stato ucciso dagli agenti di sicurezza.

Con queste informazioni alcuni hanno ricostruito dalle immagini satellitari la posizione dell’attentatore rispetto a Trump, e rispetto ai cecchini che stavano di guardia su un palazzo vicino alla posizione di Trump per proteggerlo. Nell’immagine qui sotto il punto 1 indica la posizione dei cecchini, da dove con ogni probabilità hanno poi sparato all’attentatore; il punto 2 è quello dell’attentatore e il 3 quello del podio di Trump.