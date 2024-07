Le foto del ferimento di Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania

Nella notte italiana tra sabato e domenica il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, Donald Trump, è stato ferito mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania. Trump stava parlando quando si sono sentiti alcuni colpi che sembravano degli spari, si è accasciato e poi si è rialzato con il viso sporco di sangue e quella che sembra una ferita all’orecchio. Appena dopo gli spari gli si sono messe sopra persone della sicurezza per proteggerlo, e anche molte altre presenti si sono abbassate a terra per paura di essere colpite. Trump sta bene, ha detto il suo portavoce, ma per ora non si hanno altre informazioni su quanto successo.