Chi era e come ha sparato il presunto attentatore di Donald Trump

Poche ore dopo il tentato omicidio contro Donald Trump, il candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, l’FBI ha reso pubblico il nome dell’uomo che gli ha sparato: si chiamava Thomas Matthew Crooks, aveva 20 anni e veniva da Bethel Park, una cittadina a sud di Pittsburgh a circa un’ora di auto da Butler, in Pennsylvania, dove è avvenuto l’attacco.

Crooks è stato ucciso dal Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, poco dopo aver sparato. Le informazioni su di lui al momento sono scarse, e non sono sufficienti per capire le ragioni per cui abbia sparato: «L’indagine è ancora in corso», ha fatto sapere l’FBI in un comunicato.

Secondo ricostruzioni piuttosto affidabili fatte dai media statunitensi, Crooks si era appostato sul tetto di un edificio – apparentemente un prefabbricato – a circa 120-150 metri dal palco su cui stava parlando Trump. Il comizio elettorale a cui stava partecipando l’ex presidente degli Stati Uniti si trovava poco fuori Butler, sui terreni dove era in corso una fiera agricola annuale chiamata Butler Farm Show.

Alcuni partecipanti al comizio avrebbero in seguito detto ai giornalisti di aver notato come durante l’evento una persona si fosse appostata sul tetto del prefabbricato, e che avevano cercato di attirare l’attenzione del Secret Service senza successo.

L’FBI non fornisce molti elementi su come è avvenuto l’attacco, dice soltanto che Crooks ha sparato da una «posizione sopraelevata» (quindi il tetto dell’edificio) e che è stato ucciso subito dopo. Alcuni video pubblicati sui social network e verificati dai giornali statunitensi, tra cui il New York Times, mostrano un uomo sdraiato sul tetto immobile, con ogni probabilità dopo essere stato ucciso dagli agenti di sicurezza.

Molto probabilmente, Crooks è stato ucciso da cecchini del Secret Service che erano appostati su un edificio a fianco del palco. Nell’immagine qui sotto il punto 1 indica la posizione dei cecchini, da dove con ogni probabilità hanno poi sparato all’attentatore; il punto 2 è quello dell’attentatore e il 3 quello del podio di Trump.

Alcune fonti della polizia hanno inoltre detto al New York Times che a fianco dell’uomo, una volta che il suo corpo è stato recuperato, è stato trovato un fucile semiautomatico AR-15, un’arma molto simile a un fucile da guerra, che può essere acquistata legalmente negli Stati Uniti e che è stata usata in molte delle stragi con arma da fuoco avvenute negli ultimi anni nel paese.

Le informazioni su Crooks sono scarse, e l’FBI non ne ha fornita quasi nessuna. A partire dal nome e dal cognome, tuttavia, i media americani hanno potuto consultare i registri elettorali e notare come fosse iscritto alle liste elettorali come elettore del Partito Repubblicano (negli Stati Uniti bisogna indicarlo esplicitamente). Nel 2021, tuttavia, aveva donato 15 dollari a un gruppo che sosteneva il Partito Democratico. Non si sa se abbia lasciato lettere, rivendicazioni o comunicazioni di qualche tipo.

Le forze dell’ordine hanno transennato la strada di Bethel Park in cui si trova la casa dove vive la famiglia di Crooks, per limitare l’accesso di giornalisti e curiosi.