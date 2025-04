Per la prima volta in Germania le persone atee hanno superato quelle cristiane

Nel 2024 la Germania ha contato per la prima volta nella sua storia un numero maggiore di persone atee rispetto a quelle che si dichiarano cattoliche o protestanti: secondo uno studio del gruppo di ricerca Weltanschauungen in Deutschland basato sui dati della Conferenza episcopale tedesca e della Chiesa protestante in Germania, le persone che si definiscono senza confessione sono il 47 per cento, contro il 45 di cattolici e protestanti. Contando la religione musulmana, quella ebraica e altre confessioni più piccole, la popolazione religiosa è ancora la maggioranza, ma ci si aspetta che quella atea superi il 50 per cento entro i prossimi due anni.

Per fare un confronto, secondo l’istituto nazionale di statistica francese, in Francia la popolazione atea aveva superato questa soglia già fra il 2019 e il 2020, mentre in Italia le persone che non erano mai state in un luogo di culto negli ultimi 12 mesi nel 2023 erano il 31,5 per cento, contro un 17,9 per cento che andava almeno una volta a settimana e il restante che si collocava in mezzo.

In Germania contare le persone che si definiscono atee o religiose è più facile che in altri paesi europei. Se in Italia o in Francia le stime sono realizzate dai principali istituti di statistica, in Germania ci sono proprio dati ricavati dai registri statali e dalle dichiarazioni dei redditi degli abitanti: l’affiliazione a una determinata chiesa comporta infatti il pagamento di una tassa annuale, la Kirchensteuer, che equivale all’8 o al 9 per cento delle imposte da pagare, a seconda delle regioni. Nel 2023 la riscossione di questa tassa aveva fruttato 6,5 miliardi di euro alla Chiesa cattolica e quasi 6 miliardi alla Chiesa protestante.

Lasciare una chiesa, quindi smettere di pagare questa tassa, non è una decisione immediata. Bisogna depositare una richiesta formale in tribunale, poi segue un «periodo di riflessione» di 26 settimane, come viene definito, e solo dopo la decisione diventa effettiva.

Negli ultimi anni sono state molte le persone che hanno deciso di dichiararsi atee per smettere di pagare la Kirchensteuer, ma il rapido aumento della popolazione atea non è dipeso solo da questo. È in linea con quello di altri paesi ed è coerente con la progressiva laicizzazione della società occidentale.

La Chiesa cattolica e quella protestante mantengono comunque un ruolo stabile e cruciale nella società tedesca, a partire dalla gestione di molti asili nido e case di riposo, e sono il secondo datore di lavoro più grande del paese dopo lo Stato, con 1,8 milioni di dipendenti. Sono anche molto presenti nel dibattito politico: lo scorso febbraio la Conferenza episcopale tedesca e la Chiesa protestante avevano criticato la decisione del leader dell’Unione Cristiano-Democratica, Friedrich Merz, di accettare il sostegno del partito di estrema destra Alternative für Deutschland per far passare una mozione favorevole all’inasprimento delle politiche migratorie.