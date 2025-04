L’università di Harvard ha respinto le richieste dell’amministrazione Trump mettendo a rischio 9 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici

L’Università di Harvard ha respinto la richiesta di modificare le proprie politiche fatta dall’amministrazione di Donald Trump, mettendo a rischio circa 9 miliardi di dollari di finanziamenti. «Abbiamo informato l’amministrazione, tramite il nostro consulente legale, che non accetteremo la loro proposta di accordo», ha scritto il presidente di Harvard, Alan M. Garber, in una lettera pubblicata sul sito dell’università.

La scorsa settimana, Harvard aveva ricevuto una lettera di avvertimento da parte del governo statunitense in cui si comunicavano i rischi di pesanti conseguenze se l’università non avesse preso una serie di provvedimenti indicati dal governo stesso. Garber, nella sua risposta, invita le persone a leggere tali richieste per comprendere come siano «senza precedenti».

Garber ha fatto sapere che l’università «non rinuncerà alla propria indipendenza» aggiungendo che «se anche alcune delle richieste delineate dal governo mirano a combattere l’antisemitismo» la maggior parte di esse rappresenta «un intervento diretto del governo» contro la libertà di pensiero e di ricerca accademica: «L’università continuerà a combattere l’antisemitismo, resta aperta al dialogo (…) e prevede di fare altro per migliorare l’esperienza di tutti i componenti della propria comunità, ma non è pronta ad accettare richieste che vanno al di là della legittima autorità di questa o di qualsiasi altra amministrazione». Nella lettera si dice anche che nessun governo dovrebbe stabilire «cosa le università private possano insegnare, chi possano ammettere e assumere e quali aree di studio e ricerca possano perseguire».

Garber ha poi ricordato che «per tre quarti di secolo, il governo federale ha assegnato sovvenzioni e contratti ad Harvard e ad altre università per contribuire a finanziare lavori che, insieme agli investimenti delle università stesse, hanno portato a innovazioni rivoluzionarie in una vasta gamma di aree: della medicina, dell’ingegneria e della scienza. Queste innovazioni hanno reso innumerevoli persone nel nostro paese e in tutto il mondo più sane e sicure». Nella lettera si aggiunge che se il governo ritirerà ora quei finanziamenti metterà a rischio la salute e il benessere di milioni di persone.

All’inizio di marzo l’amministrazione statunitense di Donald Trump aveva minacciato la Columbia di New York di tagliare 400 milioni di dollari di fondi pubblici se l’università non avesse ridotto la libertà d’espressione e di protesta nel proprio campus. Dopo due settimane l’università aveva ceduto annunciando nuove regole.

