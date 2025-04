Il governo statunitense ha sospeso alcuni fondi federali all’Università di Princeton

Martedì l’Università di Princeton, una delle più prestigiose degli Stati Uniti, ha detto che l’amministrazione di Donald Trump ha bloccato i finanziamenti per decine di borse di ricerca erogati da una serie di agenzie federali, fra cui il dipartimento dell’Energia, la NASA e il dipartimento della Difesa.

L’università ha detto che non è ancora del tutto chiaro perché questo sia successo, ma è probabile che la decisione rientri nelle azioni di repressione del governo statunitense nei confronti delle università in cui l’anno scorso si svolsero delle partecipate proteste studentesche contro l’invasione israeliana della Striscia di Gaza. L’amministrazione di Trump sostiene che queste istituzioni non abbiano fatto abbastanza per contrastare le proteste e per proteggere gli studenti ebrei da quelle che ha definito «violenze antisemite». L’università al momento più colpita è stata la Columbia di New York, ma a metà marzo il dipartimento dell’Istruzione aveva detto che le università sotto indagine erano in tutto 60.

