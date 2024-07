Perfino il Sun sostiene il Partito Laburista britannico

Il tabloid Sun, uno dei quotidiani più venduti nel Regno Unito, per la prima volta dal 1997 ha dato il suo endorsement, cioè il suo sostegno pubblico, al Partito Laburista e al suo leader Keir Starmer in vista delle elezioni di giovedì. L’endorsement è notevole perché il Sun è un tabloid conservatore, che per anni ha sostenuto i governi del Partito Conservatore e ha attaccato aggressivamente Starmer, con accuse esagerate e anche personali: tra le altre cose, l’aveva rinominato “Sir Softie”, cioè “Sir Mollaccione”. Il Sun, alla pari di altri tabloid britannici come il Daily Mail, è noto per coprire notizie di interesse popolare, che però spesso traboccano nello scandalistico, nel bellicoso, nel morboso e nel pettegolo.

L’endorsement è mostrato in una grande illustrazione che occupa tutta la prima pagina, un riferimento agli Europei: si vedono uno stadio di calcio e la scritta «Ora che il Regno Unito va alle elezioni, è il momento di un nuovo allenatore (e non stiamo parlando di licenziare Southgate)». Gareth Southgate è l’allenatore della Nazionale inglese. Nell’editoriale all’interno si legge che benché il Sun abbia sempre sostenuto il governo di Rishi Sunak, il primo ministro, i Conservatori hanno ormai «tradito la fiducia pubblica» e «sono esausti» a causa delle troppe lotte interne. Per questo «è ora del Labour», che Keir Starmer ha contribuito a rendere un partito più moderato e centrista.

L’editoriale si conclude così: «Terremo d’occhio il Labour, senza paura o favoritismi. Ma gli auguriamo tutto il successo possibile».

Era dal 1997, dalle prime elezioni di Tony Blair, che il Sun non dava il suo endorsement al Partito Laburista. Blair, che come Starmer aveva reso il Partito Laburista più moderato e centrista, eliminando alcuni elementi più di sinistra del programma, ottenne una vittoria schiacciante, con 419 deputati su 659 alla Camera dei Comuni, la camera bassa del parlamento britannico. Allora un endorsement del Sun aveva maggiore influenza di oggi, perché i giornali erano molto più letti ed erano ritenuti in grado di spostare un buon numero di elettori. Oggi il Sun è meno influente, benché abbia comunque una tiratura di oltre un milione di copie al giorno.

Altri quotidiani conservatori negli ultimi giorni hanno dato il proprio endorsement a Starmer e al Labour: tra questi il Sunday Times, cioè l’edizione domenicale del noto Times, che in un editoriale ha scritto: «I Tories [cioè i Conservatori] hanno perso il diritto di governare, avanti con il Labour».