Le prime pagine internazionali sul ritiro di Biden

Lunedì le prime pagine di quasi tutti i giornali internazionali – come anche quelle dei giornali italiani – hanno ovviamente in apertura la notizia di Joe Biden che ha ritirato la sua candidatura alla rielezione per conto del Partito Democratico alle elezioni presidenziali statunitensi. I titoli sono tutti piuttosto simili, e in alcuni casi addirittura identici. Negli Stati Uniti molti giornali non hanno ancora pubblicato la propria edizione cartacea, ma avevano già coperto la notizia domenica sera sui propri siti internet (anche se arrivandoci un po’ impreparati).

