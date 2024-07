Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di voler ritirare la candidatura per le prossime elezioni presidenziali per il partito Democratico, con la richiesta al partito di sostenere la vicepresidente Kamala Harris al suo posto. Le altre notizie che trovano spazio sulle prime pagine riguardano il giornalista della Stampa aggredito da militanti di CasaPound davanti alla sede del movimento a Torino, le discussioni fra i partiti della maggioranza di governo, il disegno di legge presentato dalla Lega per multare l’uso di termini femminili per le cariche pubbliche, e la sentenza della Cassazione che ha annullato l’ergastolo per l’autore di un femminicidio, chiedendo di valutare lo stress da Covid come attenuante.