È quasi finita, quasi, quasi

È passato un altro giorno e i risultati definitivi delle elezioni americane non ci sono ancora, ma in compenso ci siamo avvicinati: e a questo punto sarebbe una significativa sorpresa se il prossimo presidente degli Stati Uniti non fosse Joe Biden, candidato del Partito Democratico. Nessuno degli stati ancora in bilico giovedì sera è stato assegnato, ma Biden ha fatto passi avanti in Nevada, Pennsylvania e Georgia, e sta tenendo in Arizona: e gli basta vincere in Pennsylvania per diventare presidente, oppure in Arizona e in Nevada, oppure in Georgia più un altro stato qualsiasi. Sembra essersene accorto anche il presidente uscente, Donald Trump, che stanotte dalla Casa Bianca ha di nuovo rivendicato la vittoria e accusato i Democratici di brogli, senza alcuna prova.