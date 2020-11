In America non è ancora finita

È passato un altro giorno – ormai sono quattro – e i risultati definitivi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti non ci sono ancora. Da ieri in compenso ci siamo molti avvicinati: e a questo punto sarebbe una significativa sorpresa se il prossimo presidente degli Stati Uniti non fosse Joe Biden, candidato del Partito Democratico. Nessuno degli stati ancora in bilico giovedì sera è stato assegnato, ma Biden è avanti in Nevada, Pennsylvania, Arizona e Georgia: gli basta vincere in Pennsylvania per diventare presidente, oppure in Arizona e in Nevada, oppure in Georgia più un altro stato qualsiasi. Nella notte fra venerdì e sabato Biden ha fatto capire che si considera il prossimo presidente, e che aspetta solo i risultati ufficiali per iniziare a muoversi.