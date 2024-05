Sadiq Khan è stato eletto sindaco di Londra per la terza volta

Sadiq Khan, sindaco di Londra dal 2016, è stato rieletto per un terzo mandato elezioni comunali che si sono tenute giovedì 2 maggio (lo scrutinio era iniziato la mattina di sabato 4). Khan sarà il primo sindaco nella storia di Londra ad essere rieletto per due volte: l’ha potuto fare perché nel Regno Unito non esistono limiti nel numero di mandati alla carica di sindaco. La carica di sindaco di Londra comunque esiste dal 2000: in precedenza la città era amministrata da un consiglio di eletti ed elette.

Khan ha ottenuto il 43,8 per cento dei voti, mentre la candidata dei Conservatori Susan Hall il 32,7 per cento. Gli altri candidati e candidate hanno ottenuto meno del 6 per cento dei voti. Per Khan è un risultato superiore alle elezioni del 2021, quando aveva raccolto il 40 per cento dei voti staccando di meno di 5 punti l’allora candidato dei Conservatori, Shaun Bailey.

Khan non era un candidato particolarmente popolare: da anni subisce attacchi molto pesanti dalla destra – sia nazionale che internazionale – per il fatto che è una persona non bianca e musulmana. Alcune sue politiche per ridurre le emissioni prodotte dalle automobili a Londra gli hanno poi fatto perdere qualche consenso soprattutto tra gli abitanti della periferia. A Londra però il Partito Conservatore è molto impopolare, ancora di più che nel resto del paese: anche il momento di grande popolarità del partito Laburista potrebbe aver contribuito alla vittoria di Khan.

La vittoria di Khan, che è uno dei volti più riconoscibili del partito Laburista a livello nazionale, si inserisce infatti all’interno di una più ampia ondata di vittorie per il centro-sinistra britannico, che a livello nazionale è all’opposizione dal 2010. Nel resto delle elezioni locali che si sono tenute giovedì per rinnovare circa un centinaio di consigli comunali inglesi i Laburisti hanno infatti guadagnato 173 seggi rispettto alle ultime elezioni, e fatto eleggere circa mille consiglieri su 2.600. Il Partito Conservatore ha invece perso circa 450 seggi di consiglieri rispetto alle scorse elezioni.