Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra

Sadiq Khan, sindaco di Londra dal 2016, è stato eletto per un secondo mandato alle elezioni che si sono tenute il 6 maggio. Membro del partito Laburista, Khan è stato il primo musulmano a essere eletto sindaco di una capitale europea ed era considerato il favorito. Secondo BBC News però non ha vinto con gli ampi margini che ci si aspettava, contribuendo a una serata di cattivi risultati per il Partito Laburista.

Gli elettori di Londra esprimono una preferenza primaria e una preferenza secondaria. Dal momento che nessuno dei candidati aveva ottenuto più del 50 per cento dei voti primari, si è proceduto a un nuovo conteggio, considerando anche le seconde preferenze degli elettori. Nel secondo conteggio Khan ha ottenuto il 55,2 per cento delle preferenze rispetto al 44,8 per cento ottenuto dal conservatore Shaun Bailey. Lo scrutinio è iniziato alle 7 del mattino del 7 maggio ed è proceduto a rilento a causa delle misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi; il risultato è stato comunicato sabato sera.

Khan ha detto che i risultati delle elezioni locali in diversi luoghi del Regno Unito «mostrano che il nostro paese, e persino la nostra capitale, rimangono profondamente divisi». Ha poi aggiunto che mentre «ci apprestiamo ad affrontare le enormi sfide che abbiamo avanti, e ci sforziamo di ristabilirci dalla pandemia, dobbiamo sfruttare questo momento di ripresa nazionale per guarire queste dannose divisioni».

