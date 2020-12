Cosa dice la deroga per far visita ad amici o parenti durante le feste di Natale

Dal 24 dicembre al 6 gennaio in Italia saranno rafforzate le misure restrittive per contenere i contagi da coronavirus, ma il governo ha previsto la possibilità di far visita ad amici o parenti, pur con forti limitazioni. Per tutto il periodo delle feste di Natale e Capodanno ci si potrà spostare in un massimo di due persone – con eventuali minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti al seguito, senza limitazioni di numero – per far visita a una casa di amici o parenti, tra le 5 di mattina e le 22 di sera e all’interno della propria regione.

Il testo del decreto dice:

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Il presidente del Consiglio ha presentato il decreto legge che prevede questa deroga venerdì sera in una conferenza stampa, in cui però non è stato chiaro su alcuni aspetti importanti: in particolare sul fatto che questi spostamenti – quelli verso un’altra casa – sono consentiti non solo nei giorni rossi ma anche in quelli arancioni, e che si possono fare entro tutta la propria regione. In eccezione quindi al divieto agli spostamenti fuori dal proprio comune previsto normalmente dalle regole per le zone rosse e arancioni. Questo ha creato un po’ di confusione – il Post aveva inizialmente scritto che le visite erano permesse solo nel proprio comune, non essendo stato specificato diversamente – aumentata dal fatto che il testo del decreto è circolato per diverse ore su giornali e agenzie (dopo le tante bozze uscite in questi giorni) prima che fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sui canali ufficiali del governo, nella notte tra venerdì e sabato.

Rimane tuttavia un aspetto non chiaro, per come è scritto il decreto: se la singola abitazione a cui si può fare visita debba essere una sola nell’arco di tutto il periodo delle feste, o se invece debba essere una sola nell’arco di una singola giornata. Conte non l’ha spiegato nella conferenza stampa. In passato il governo aveva affidato il chiarimento di dubbi simili alle FAQ pubblicate sul proprio sito, che normalmente però erano arrivate ad alcuni giorni di distanza dal decreto.

La deroga che permette questo tipo di visite varrà quindi per tutto il periodo delle feste. Per il resto, l’Italia sarà divisa in giorni arancioni e in giorni rossi, in cui varranno regole diverse. Nei giorni rossi ci si potrà spostare tra comuni diversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (e per la deroga descritta sopra). Saranno chiusi sia bar e ristoranti che i negozi. Nei giorni arancioni ci si potrà spostare liberamente nel proprio comune, e chi abita in un comune con meno di 5mila abitanti si potrà spostare in un raggio massimo di 30 chilometri, evitando però i comuni capoluogo di provincia. Anche in questo caso vale la deroga per le visite in un’altra casa. I negozi rimarranno aperti, i bar e i ristoranti chiusi.