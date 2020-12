Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa sera ha annunciato le ulteriori misure restrittive che saranno in vigore nel periodo delle feste natalizie, contenute in un nuovo decreto legge. In sintesi, tutta l’Italia sarà zona rossa – in cui sarà comunque permesso visitare amici o parenti con forti limitazioni, spiegate più avanti – da giovedì 24 a domenica 27 dicembre, da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio, il martedì 5 e il mercoledì 6 gennaio. Sarà invece tutta zona arancione – con maggiore libertà di spostamento e i negozi aperti – da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, e lunedì 4 gennaio. Detto in altre parole: saremo in area rossa nei giorni festivi e prefestivi, in area arancione negli altri feriali. «Le zone a colori hanno funzionato» ha detto Conte, aggiungendo però che «tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio».

(le regioni arancioni mantengono le proprie regole anche nei giorni indicati in giallo)

Le nuove regole si aggiungono a quelle stabilite dal decreto legge del 3 dicembre, che prevedono che dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si possa spostare tra regioni diverse (comprese le province autonome di Trento e Bolzano) con l’eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e dei rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione. Lo stesso decreto aveva anche stabilito che dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato andare nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria.

Cosa si potrà fare nei giorni di area rossa

Nei giorni di area rossa, che comprendono Natale, Santo Stefano e Capodanno, gli spostamenti non saranno interamente vietati: si potrà andare a casa di qualcun altro, ma rispettando alcune regole. Innanzitutto si potrà visitare una sola casa. Ci si potrà andare una sola volta, tra le ore 5 e le 22.

La regola più complessa che andrà rispettata è quella che riguarda il numero di persone con cui ci si può spostare dalla propria casa a un’altra e il numero di persone che possono essere ricevute in una casa dove non abitano. Se nei giorni di area rossa si avranno ospiti, potranno esserci al massimo due persone maggiori di 14 anni. Non c’è un limite invece al numero di minori di 14 anni: «Sono esclusi dal computo», ha detto Conte. Un’eccezione a questa regola riguarda le persone disabili o non autosufficienti conviventi con gli invitati adulti: possono essere ricevute insieme alle persone con cui vivono, a prescindere dalla loro età.

Ci si potrà spostare tra comuni diversi solo per le solite eccezioni, cioè per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Saranno vietati tutti gli spostamenti a partire dalle 22, ora in cui chiuderanno le chiese. Saranno chiusi sia bar e ristoranti (con la possibilità di fare consegne a domicilio e vendere pasti d’asporto fino alle 22) che i negozi, ma potranno restare aperti i supermercati, le farmacie e le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. È consentita l’attività motoria e sportiva, se solitaria, nei pressi della propria abitazione.

Cosa si potrà fare nei giorni di area arancione

Gli spostamenti tra comuni diversi saranno vietati anche nei giorni di area arancione, con un’eccezione: chi abita in un comune con meno di 5mila abitanti si potrà spostare in un raggio massimo di 30 chilometri, evitando però i comuni capoluogo di provincia. Per spostarsi nel proprio comune non sarà necessaria l’autocertificazione.

Bar e ristoranti saranno chiusi, ma potranno aprire invece i negozi, che potranno restare aperti fino alle ore 21.

