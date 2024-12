Il 2024 nelle ricerche su Google

Anche quest’anno Google ha fatto sapere quali sono state le ricerche più rilevanti del 2024 (quelle cioè che, rispetto al 2023, hanno registrato un aumento in qualche modo notevole). Google pubblica diverse liste, ciascuna per una diversa categoria (personaggi, sport, serie tv, ecc) e include le prime dieci parole che hanno incuriosito di più. Possono essere consultate le ricerche più interessanti a livello mondiale o per singolo paese.

In Italia nella categoria “Personaggi” la persona più cercata è stata la cantante Angelina Mango, che a febbraio di quest’anno ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “La noia”. La lista è dominata proprio dai cantanti che hanno partecipato a Sanremo: compaiono Ghali (quarto posto) e Geolier (quinto posto), il pianista Giovanni Allevi, che è stato ospite nella seconda serata, Mahmood (nono posto) e Rose Villain (decimo posto).

Gli altri personaggi sono la principessa britannica Kate Middleton (secondo posto), che non si era mostrata in pubblico per diversi mesi dopo aver annunciato di avere un cancro, e che a settembre aveva detto di aver concluso il ciclo di chemioterapia; la tennista italiana Jasmine Paolini, che ha avuto un anno eccezionale dal punto di vista professionale; la pugile Imane Khelif, al centro di una polemica discriminatoria che dall’Italia si è estesa anche all’estero; e Donald Trump, vincitore delle elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti.

Personaggi (Italia)

1. Angelina Mango

2. Kate Middleton

3. Jasmine Paolini

4. Ghali

5. Geolier

6. Imane Khelif

7. Giovanni Allevi

8. Donald Trump

9. Mahmood

10. Rose Villain

Alcune ricerche sono in comune con la classifica globale (per esempio Donald Trump, che però è al primo posto, la principessa Middleton e Imane Khelif), ma il resto del mondo si è concentrato di più sulle figure politiche. Sono state effettuate ricerche su Joe Biden, il presidente uscente degli Stati Uniti, Kamala Harris, la candidata che ha perso contro Trump, e il neo-eletto vicepresidente JD Vance. Il decimo più cercato è stato il rapper P Diddy, al centro di un gigantesco caso giudiziario in cui è accusato di abusi sessuali e tratta di esseri umani.

Tra i personaggi famosi morti nell’ultimo anno, al primo posto nella classifica italiana compare l’attrice Sandra Milo, morta a gennaio a novant’anni. È seguita da due ex calciatori, Totò Schillaci e Gigi Riva, morti rispettivamente a settembre e a gennaio. Nella lista compare anche il giornalista e presentatore televisivo Luca Giurato, molto amato e famoso soprattutto per strafalcioni e gaffe: è morto a settembre a 84 anni.

In comune con la classifica globale in Italia compaiono le ricerche sull’ex cantante degli One Direction Liam Payne, morto dopo essere caduto dal balcone di una stanza d’hotel a Buenos Aires (sulla sua morte sono ancora in corso delle indagini); l’attrice Shannen Doherty, famosa soprattutto per aver recitato in Beverly Hills 90210; l’attore francese Alain Delon, diventato famosissimo a partire dagli anni Sessanta.

Personaggi morti (Italia)

1. Sandra Milo

2. Totò Schillaci

3. Gigi Riva

4. Paola Marella

5. Alain Delon

6. Luca Giurato

7. Franco di Mare

8. Luca Salvadori

9. Liam Payne

10. Shannen Doherty

Per quanto riguarda gli sport olimpici in Italia il più ricercato è stato la ginnastica artistica, la cui squadra alle Olimpiadi di Parigi ha ottenuto dei risultati notevoli. La serie tv che ha incuriosito di più (in Italia e nel mondo) è stata invece Baby Reindeer, che racconta una vicenda di stalking ispirata a una storia vera: oltre a essere stata molto acclamata dalla critica, se n’è parlato perché ha generato una disputa legale tra Netflix e la donna a cui sarebbe stato ispirato il personaggio della stalker nella serie, che ha fatto causa alla piattaforma di streaming. Il film più ricercato, in Italia come nel resto del mondo, è stato il film di animazione Inside Out 2.

Sport olimpici (Italia)

1. Ginnastica artistica

2. Nuoto artistico

3. Vela

4. Arrampicata sportiva combinata

5. Surf

6. Skateboard

7. Pallavolo femminile

8. Pallavolo maschile

9. Salto in alto

10. Basketball

Serie TV (Italia)

1. Baby Reindeer

2. Fallout

3. Emily in Paris

4. The perfect couple

5. Mare Fuori 4

6. I leoni di Sicilia

7. Lolita Lobosco

8. House of Dragons

9. Maxton Hall

10. Supersex

Film (Italia)

1. Inside Out 2

2. Saltburn

3. Beetlejuice

4. Povere Creature

5. Oppenheimer

6. Perfect Days

7. Il ragazzo e l’airone

8. Tutti tranne te

9. Deadpool

10. Joker 2

Le domande a cui in Italia è stata cercata maggiormente una risposta quest’anno riguardano le guerre in Medio Oriente, nello specifico il conflitto in corso tra Israele e i gruppi politici e militari Hamas (nella Striscia di Gaza) ed Hezbollah (in Libano). La ricerca che compare di più nella categoria “Cosa significa…?” è “All eyes on Rafah”.

Per chi non lo ricordasse, un breve riassunto della vicenda: in seguito a una serie di bombardamenti dell’esercito israeliano sulla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si era sviluppato un incendio in un campo profughi in cui erano morte decine di palestinesi. In seguito sui social era circolata molto la grafica con quello slogan (che tradotto vuol dire “Occhi puntati su Rafah”): l’immagine era stata condivisa da quasi 50 milioni di persone.

Sempre rispetto alla guerra nella Striscia di Gaza in Italia è stato chiesto a Google “Cosa significa stop al genocidio”, mentre parlando delle guerre in Medio Oriente in generale le domande hanno riguardato l’attacco iraniano su Israele e le incursioni di Israele in Libano.

Cosa significa…? (Italia)

1. All eyes on Rafah

2. Cumbia

3. Frascheria

4. Intersessuale

5. Stop al genocidio

6. Acustico

7. Infibulata

8. Dissing

9. Geolier

10. Anno bisestile

Perché…? (Italia)

1. Iran attacca Israele

2. Protestano gli agricoltori

3. Israele attacca il Libano

4. Mew e Matthew hanno lasciato amici

5. Si morde la medaglia

6. Pedalano su Luna Rossa

7. Esonero De Rossi

8. Genoa Juve a porte chiuse

9. Pasqua cambia sempre

10. Mbappe ha la maschera

Tra le altre cose interessanti di quest’anno c’è anche un fenomeno che avevamo raccontato qui: il turismo italiano in Albania sta crescendo molto negli ultimi anni. Nel 2024, nella categoria “Cosa fare a…”, la città più cercata è stata ancora la località marittima di Durazzo.

