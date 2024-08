Il ritiro della pugile Angela Carini nell’incontro con Imane Khelif

La pugile italiana Angela Carini si è ritirata pochi secondi dopo l’inizio dell’incontro di quarti di finale di boxe femminile nella categoria 66 kg contro l’algerina Imane Khelif, che da ieri è al centro di una polemica in Italia per via della decisione del Comitato olimipico di ammetterla alle competizioni, nonostante fosse stata esclusa l’anno scorso dai Mondiali di boxe. Da ieri diversi esponenti del governo italiano identificano Khelif come “pugile trans”, anche se non risulta che sia così.

Carini ha segnalato il ritiro dopo 46 secondi di incontro, dopo aver ricevuto un destro di Khelif sul volto. Poi ha parlato con l’allenatore, e ha partecipato al momento in cui è stata proclamata vincitrice Khelif. In un’intervista dopo l’incontro ha detto: «Io sono sempre andata oltre le polemiche, per me quando scavalco quelle corde chiunque hai davanti non fa differenza. Mi sono fermata perché ho sentito un forte dolore al naso. Il secondo colpo l’ho sentito sul naso fortissimo e ho capito che o mi fermavo da sola o mi sarei potuta fare male per davvero. E ho capito che forse era meglio essere intelligente e matura».

Carini ha 25 anni, è napoletana ed è alla seconda partecipazione alle Olimpiadi. Khelif ha un anno in meno, e anche lei c’era già a Tokyo 2021, dove uscì ai quarti di finale. È stata ammessa alle Olimpiadi perché rispetta i criteri di accesso alle competizioni femminili, ha confermato un portavoce del CIO dopo le polemiche per la sua inclusione. Secondo alcuni documenti del CIO, a determinare la sua esclusione dai Mondiali di boxe di Nuova Delhi nel 2023 era stato un livello troppo alto di testosterone, ma mercoledì l’IBA (la federazione internazionale di boxe) ha detto che non era stata sottoposta a un test di testosterone, senza specificare di quale si trattasse per ragioni di privacy.

A spingere molte persone a identificare Khelif come atleta trans è una dichiarazione che diede ai tempi Umar Kremlev, presidente dell’IBA, secondo cui «sulla base dei risultati dei test del DNA, abbiamo identificato un certo numero di atleti che hanno cercato di ingannare i loro colleghi e fingevano di essere donne. Sulla base dei risultati dei test, è stato dimostrato che avevano i cromosomi XY. Tali atleti sono stati esclusi dalla competizione». Questa dichiarazione però non è mai stata documentata.

Il motivo per cui CIO e IBA hanno regole diverse sull’ammissione delle atlete è che l’IBA non è più riconosciuta dal CIO, da quando fu coinvolta in una serie di gravi scandali di corruzione. Da allora ha sede in Russia – Kremlev è un imprenditore molto vicino a Vladimir Putin – ed è finanziata principalmente da Gazprom, la compagnia petrolifera di stato russa.

Se anche l’affermazione di Kremlev dovesse essere verificata, comunque, non implicherebbe necessariamente che Khelif sia trans, visto che esistono condizioni nello spettro dell’intersessualità per cui potrebbe avere quei cromosomi sessuali pur presentando dalla nascita caratteristiche fisiche prevalentemente femminili. A questo si aggiunge che in Algeria anche solo avere rapporti omosessuali è reato, per cui sembra improbabile che Khelif sia riuscita a fare una transizione di genere, cambiare i propri documenti e poi essere selezionata come atleta olimpica per rappresentare la nazione.

