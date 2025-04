Due vittorie in un giorno per il tennis italiano

Domenica pomeriggio i tennisti italiani Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno vinto, a distanza di poche ore, due tornei della categoria ATP 250, quarta per importanza nel principale circuito di tornei. È solo la terza volta che succede una cosa del genere.

Cobolli, 22 anni, ha ottenuto il suo primo titolo a livello ATP a Bucarest, in Romania, in un torneo che si gioca sulla terra rossa. In finale ha battuto con il punteggio di 6-4, 6-4 l’argentino Sebastián Báez, che a 24 anni ha già vinto sette titoli. È stata una finale complicata dal clima, perché si è giocata all’aperto con temperatura quasi sotto zero, ma Cobolli ha giocato piuttosto bene, approfittando delle difficoltà di Báez e non perdendo la calma nel secondo set, quando l’avversario gli ha annullato sei match point. Con questa vittoria Cobolli è salito alla posizione 36 del ranking mondiale (il suo miglior risultato è stato finora il trentesimo posto dello scorso anno).

Luciano Darderi è coetaneo di Cobolli (ha compiuto da poco 23 anni) e nel torneo di Marrakech, in Marocco, ha ottenuto il suo secondo titolo ATP, battendo in finale Tallon Griekspoor, esperto tennista dei Paesi Bassi, con il punteggio di 7-6, 7-6. Dopo un periodo molto negativo, nel quale aveva ottenuto solo 4 vittorie nelle ultime 24 partite, Darderi ha giocato un eccellente torneo e, in una finale molto equilibrata, è riuscito a vincere entrambi i tie-break (il primo a 3, il secondo a 4). La scorsa settimana Darderi aveva perso in finale nel discusso Challenger di Napoli.

Con questa vittoria salirà al quarantottesimo posto della classifica mondiale. La settimana prossima ci saranno quindi sette tennisti italiani nei primi cinquanta posti della classifica: oltre a Cobolli e Darderi ci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.