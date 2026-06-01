Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono ai quarti del Roland Garros

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I tennisti italiani Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati per i quarti di finale del singolo maschile del Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam – i più importanti della stagione tennistica – in corso a Parigi.

Cobolli, che ha 24 anni ed è di Firenze, ha cominciato il torneo da numero 14 al mondo ed è stato l’unico ad arrivare agli ottavi senza perdere neanche un set. Lunedì ha battuto lo statunitense Zachary Svajda per 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6), vincendo i primi due set senza troppe difficoltà, ma subendo una rimonta nel terzo, perso, e riuscendo infine a vincere il quarto, a sua volta molto equilibrato.

Per lui sarà il secondo quarto di finale di uno Slam in carriera dopo quello a Wimbledon nel 2025: giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che sempre lunedì ha battuto per 3-0 il cileno Alejandro Tabilo.

Oltre a Cobolli, che era considerato il tennista italiano con più possibilità di andare avanti nel torneo dopo l’eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner al secondo turno, si è qualificato anche Matteo Berrettini, che nel tardo pomeriggio ha battuto l’argentino Juan Manuel Cerúndolo per 3-0 (6-3, 7-6, 7-6).

Berrettini ha compiuto da poco 30 anni e tra il 2021 e il 2022 è stato più volte tra i primi dieci nella classifica dei tennisti più forti al mondo: poi però ha perso parecchi posti soprattutto a causa di diversi infortuni, come quello che a gennaio lo aveva costretto a ritirarsi dagli Australian Open, un altro dei tornei dello Slam.

In prima serata è prevista anche la partita tra lo statunitense Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi, il terzo italiano rimasto in gara nel torneo, che al secondo turno aveva vinto in modo convincente contro il greco Stefanos Tsitsipas e al terzo aveva battuto il belga Raphaël Collignon.

Nel 2021 Tsitsipas aveva giocato (e perso) la finale del Roland Garros contro il serbo Novak Djokovic, a sua volta eliminato in maniera inaspettata al terzo turno del torneo, in una partita spettacolare di cinque ore contro il 19enne brasiliano João Fonseca. Senza Sinner, Djokovic e Carlos Alcaraz, assente per un infortunio, ora il favorito per la vittoria del Roland Garros sembra essere il tedesco Alexander Zverev, il numero 3 del ranking mondiale, che è già ai quarti.