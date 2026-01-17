Matteo Berrettini non giocherà nemmeno gli Australian Open

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open – uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti della stagione tennistica – a causa di un infortunio agli addominali. Avrebbe dovuto giocare la prima partita lunedì contro l’australiano Alex De Minaur.

Il ritiro dagli Australian Open per problemi fisici è solo l’ultimo di una lunga serie: negli ultimi mesi Berrettini ha saltato fra gli altri il Roland Garros, il Masters di Madrid e gli Internazionali d’Italia, tutti tornei molto importanti per un tennista del suo livello.

Berrettini ha 29 anni e tra il 2021 e il 2022 è stato più volte tra i primi dieci nella classifica dei tennisti più forti al mondo, prima di scendere di parecchi posti a causa soprattutto degli infortuni.