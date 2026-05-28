Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros

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Giovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking mondiale. Ha perso dopo essere stato in vantaggio di 2 set, e dopo aver avuto un malore a causa del caldo estremo di Parigi, che lo ha costretto a giocare gli ultimi 3 set quasi da fermo. Il punteggio finale è stato 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, la prima sconfitta di Sinner dopo 30 vittorie consecutive, e appena la terza nel 2026.

Sinner aveva vinto i primi due set senza troppa fatica, dominando il gioco come spesso gli capita. Nel terzo set si era portato in vantaggio per 5 game a 1, a un solo game (a quattro punti, quindi) dalla vittoria. Da quel momento però ha cominciato a non stare bene, ad avere i crampi e a giocare senza energie; non è più riuscito a vincere un game, perdendo il set 7-5. Al medico ha detto che gli veniva da vomitare, ed è sembrato accusare molto il caldo.

Al Roland Garros del resto si sta giocando in condizioni estreme: durante la partita tra Sinner e Cerundolo c’erano 33 gradi, e già nei giorni scorsi molti tennisti e tenniste si erano lamentati del caldo e dell’umidità. «Giocare sotto il sole e con questo caldo è una follia», aveva detto mercoledì il ceco Jakub Mensik dopo aver vinto una partita al quinto set, ed essersi sentito male.

Nel quarto set, nonostante i dieci minuti di timeout medico, Sinner si muoveva ancora con difficoltà. Ha provato a giocarsela nei primi game, arrivando anche ad avere due palle break sull’1-1, ma lo ha poi perso in modo abbastanza netto. Il quinto set è andato in modo simile: Sinner non ha quasi mai dato l’impressione di essersi ripreso.

Sinner arrivava al Roland Garros da grande favorito, perché aveva vinto i tre tornei principali giocati sulla terra nei due mesi scorsi (Monte Carlo, Madrid e Roma), perché mancava il suo principale rivale Carlos Alcaraz, e perché nessun tennista sembra giocare al suo livello, in questo momento. Nelle analisi e nei commenti fatti prima del torneo si diceva proprio che una delle poche cose che avrebbero potuto fermarlo sarebbe stato il caldo, o comunque la fatica o un imprevisto fisico, com’è effettivamente accaduto.

Il Roland Garros, che lo scorso anno Sinner aveva perso in finale dopo essere stato in vantaggio di 2 set e aver avuto tre match point contro Alcaraz, rimane l’unico Slam e in generale l’unico torneo importante che Sinner deve ancora vincere nel tennis. A questo punto, con Sinner e Alcaraz fuori, per la prima volta dal 2023 un torneo del Grande Slam avrà un vincitore diverso da loro due.

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