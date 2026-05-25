Kimi Antonelli ha vinto ancora

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Nella tarda serata di domenica 24 maggio il pilota italiano Kimi Antonelli ha vinto a Montreal, in Canada, il quinto Gran Premio (su 22 totali) del Mondiale di Formula 1. Antonelli ha 19 anni, guida una Mercedes e questa è per lui la quarta vittoria consecutiva. Nessun pilota prima di lui aveva ottenuto di fila le sue prime quattro vittorie in Formula 1 (Mika Häkkinen e Damon Hill si erano fermati a tre).

In partenza a passare in testa è stato Lando Norris della McLaren, campione mondiale in carica e partito in terza posizione, ma ben presto la scena se la sono presa le due Mercedes, anche perché Norris aveva gomme pensate per una gara bagnata, ma la pioggia non è mai arrivata. La prima parte di gara è stata molto vivace, con tre sorpassi tra Antonelli e George Russell, suo compagno di squadra alla Mercedes. I due se li potevano permettere visto il divario con il resto dei piloti, ma è comunque inconsueto che due compagni di squadra (o di scuderia, come si dice in Formula 1) si sorpassino più volte e soprattutto rischiando ogni volta di scontrarsi o far uscire l’altro di pista.

Russell si è ritirato al 31esimo giro per un problema al motore; e dopo che – già da alcuni giri – la scuderia Mercedes aveva deciso che la gara era già stata abbastanza vivace, e invitato lui e Antonelli, in quel momento in testa, a limitare i sorpassi. Al secondo posto è arrivato Lewis Hamilton, della Ferrari, al terzo Max Verstappen, della Red Bull. Per Hamilton è il miglior risultato da quando l’anno scorso passò alla Ferrari, per Verstappen il primo podio della stagione.

Visto il ritiro di Russell, vincitore del primo Gran Premio dell’anno, Antonelli ha così aumentato molto il vantaggio in classifica. È primo con 131 punti (vincere un Gran Premio ne vale 25), seguito da Russell con 88 e dai due piloti della Ferrari, Charles Leclerc ed Hamilton, che ne hanno 75 e 72. Tutto è ancora aperto e molto può succedere. Di certo, però, per la Mercedes sarà complicato, e probabilmente sconveniente, non considerare Antonelli il pilota da favorire rispetto a Russell.

Il weekend di gare e qualifiche in Canada, sul circuito Gilles Villeneuve, era iniziato meglio per Russell, che sabato aveva vinto la gara sprint. È la mini-gara che precede alcuni Gran Premi di Formula 1 e che assegna alcuni punti a chi si classifica tra il primo (8 punti) e l’ottavo posto (1 punto).

In quella gara Antonelli era arrivato terzo e durante la corsa aveva avuto un contatto proprio con l’auto di Russell, che stava cercando di sorpassare. In Formula 1 si dice spesso, ed è spesso vero, che il principale rivale di ogni pilota sia il suo compagno di scuderia, l’unico con una monoposto uguale, e che quindi gareggia più o meno alle stesse condizioni.

Dopo la gara sprint, Russell aveva ottenuto anche la pole position del Gran Premio, guadagnandosi quindi la possibilità di iniziare dalla prima posizione delle griglia di partenza, con Antonelli in seconda posizione.

Come già era successo nel precedente Gran Premio, corso a Miami a inizio maggio, Antonelli non ha fatto un weekend di gara perfetto e ineccepibile, ma ha dimostrato che, oltre a guidare la monoposto nettamente migliore, è in grado di gestire pressioni e problemi.

Il prossimo Gran Premio, quello di Monaco e il più famoso al mondo, sarà il 7 giugno.