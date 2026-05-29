Anche Novak Djokovic è stato eliminato dal Roland Garros

Il tennista serbo Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis. Djokovic era l’unico tennista ancora in gara ad avere vinto un torneo del Grande Slam, dopo l’inaspettata eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno e per via dell’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz (Sinner e Alcaraz hanno vinto tutti i tornei Slam degli ultimi tre anni circa). Djokovic ha perso contro il brasiliano João Fonseca dopo una partita molto lunga e spettacolare, durata 5 ore: era stato in vantaggio per i primi due set, poi Fonseca l’ha rimontato.

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A questo punto il favorito dovrebbe essere il tedesco Alexander Zverev. È il numero 3 del ranking mondiale e aveva giocato la finale al Roland Garros nel 2024, anche se è notoriamente un tennista che fa fatica sotto pressione e la consapevolezza di essere ora il favorito potrebbe giocare a suo sfavore.