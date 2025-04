I calciatori che guadagnano più di Kylian Mbappé

Nei giorni scorsi l’attaccante francese del Real Madrid Kylian Mbappé, considerato uno dei migliori calciatori al mondo, ha dato al canale televisivo laSexta una lunga intervista, la prima da quando gioca in Spagna, quindi dalla scorsa estate. Il passaggio più citato della chiacchierata, almeno in Italia, è stato quello in cui ha in sostanza presentato il suo recente trasferimento dal Paris Saint-Germain al Real Madrid come una scelta sentimentale, preferendo una squadra storica, vincente e molto prestigiosa a molti soldi che gli erano stati offerti.

La frase è sembrata un po’ goffa e distante dalla realtà, perché Mbappé guadagna parecchi soldi al Real Madrid. Non si sa con certezza quanti, dato che i contratti nel calcio sono quasi sempre privati e le informazioni più affidabili vengono dal lavoro dei giornali: le fonti principali parlano di circa 35-40 milioni di euro netti all’anno, divisi tra 15 di stipendio e altri derivanti dal grosso bonus pattuito alla firma del contratto, che dovrebbe superare i 100 milioni di euro e viene ripartito nei cinque anni di contratto. È vero in ogni caso che Mbappé avrebbe potuto guadagnare anche parecchio di più, almeno come stipendio: se fosse rimasto al Paris Saint-Germain, scriveva il quotidiano sportivo francese L’Équipe, in questa stagione avrebbe incassato quasi 250 milioni di euro; la scorsa estate inoltre gli arrivò un’offerta da una squadra araba che, secondo alcuni esperti di calciomercato, in un anno gli avrebbe dato 700 milioni di euro.

Con il suo attuale stipendio Mbappé non è il calciatore più pagato al mondo, e nemmeno quello più pagato del campionato spagnolo, visto che Frenkie De Jong e Robert Lewandowski del Barcellona hanno stipendi più alti. Non ci sono però molti calciatori che guadagnano più di lui: la maggior parte gioca nel campionato arabo, che da qualche anno ha cominciato a dare molti soldi a tanti giocatori, alcuni dei quali fenomenali anche se spesso nella fase finale della loro carriera.

È difficile, in ogni caso, stabilire quanto guadagnano precisamente i calciatori, non solo perché le squadre spesso non rendono pubblici gli stipendi, ma anche perché dentro i contratti ci sono varie clausole e bonus variabili che possono farli alzare o abbassare, e ogni campionato e paese ha regimi fiscali diversi. Molte classifiche, inoltre, tengono assieme tutti i guadagni di un calciatore, quindi anche quelli derivanti da accordi commerciali spesso molto ricchi. Mbappé ha ottenuto dal Real Madrid di poter mantenere l’80 per cento dei diritti della sua immagine, lasciando al club il 20 (è un’eccezione, visto che il Real solitamente fa 50 e 50), e ha contratti di sponsorizzazione piuttosto redditizi con aziende come Nike, Electronic Arts, Oakley. In tutto, secondo l’autorevole rivista economica Forbes, guadagna 90 milioni di euro in un anno.

Lo scorso ottobre Forbes lo metteva al quinto posto della lista dei calciatori più pagati al mondo, che però tiene appunto conto dei guadagni complessivi: davanti a lui c’erano Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Karim Benzema, i calciatori più forti e noti degli ultimi quindici anni. Ronaldo è stato il primo calciatore di un certo rilievo a trasferirsi nel campionato arabo, ormai più di due anni fa (oggi ha 40 anni); è anche il calciatore con lo stipendio più alto al mondo, visto che solo da contratto con l’Al-Nassr percepisce circa 200 milioni di euro lordi all’anno. Messi, che gioca negli Stati Uniti per l’Inter Miami, ha uno stipendio da 60 milioni di euro lordi, a cui ne aggiungerebbe un’altra settantina extra-calcio. Nella top ten di Forbes c’erano anche Erling Haaland, Vinícius Jr. (anche lui del Real Madrid), Mohamed Salah, Sadio Mané e Kevin De Bruyne.

La classifica di Forbes come detto però considerava tutti i guadagni, ed era comunque aggiornata al 2024, nella prima parte del quale Mbappé ha giocato nel Paris Saint-Germain.

Se si considerano solo gli stipendi percepiti dai calciatori in questa stagione, invece, Mbappé è un poco più indietro nella classifica dei più pagati. Secondo Transfermarkt, il più affidabile sito sul calciomercato, nel campionato saudita ci sono cinque calciatori che hanno uno stipendio più alto: Ronaldo, Benzema, Riyad Mahrez, Mané e anche l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly (c’era anche Neymar, ma da poco è tornato a giocare in Brasile, nel Santos). A questi vanno aggiunti i già menzionati Messi, De Jong e Lewandowski. Mbappé quindi, stando ai numeri di Transfermarkt, avrebbe il nono stipendio più alto al mondo tra i calciatori.

Nella classifica di Transfermarkt qui sopra è indicato lo stipendio lordo, e bisogna quindi anche tener conto delle regole fiscali dei vari paesi. In Arabia Saudita per esempio i contratti dei calciatori stranieri sono tassati pochissimo, e questo significa che le cifre corrispondono quasi al guadagno effettivo dei calciatori. In Italia invece la tassazione è quasi al 50 per cento, motivo per cui il calciatore più pagato della Serie A, l’attaccante Dusan Vlahovic, guadagna circa 12 milioni di euro netti all’anno sugli oltre 22,2 lordi che spende la Juventus.