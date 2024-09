Kate Middleton ha detto di aver completato la chemioterapia

Lunedì la principessa britannica Kate Middleton ha fatto sapere di aver concluso la chemioterapia a cui si era sottoposta negli ultimi mesi in seguito alla diagnosi di cancro, comunicata a marzo. Questo, ha specificato in un video pubblicato anche su X, non significa che sia guarita definitivamente. «Fare quello che posso per rimanere libera dal cancro è il mio obiettivo principale. Nonostante io abbia finito la chemioterapia, il mio percorso per la guarigione è ancora lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene», ha scritto Middleton.

Middleton aveva detto di avere un cancro lo scorso marzo ed era stata lontana dai suoi impegni istituzionali per buona parte di quest’anno, ricomparendo in pubblico per la prima volta a metà giugno. La principessa dovrebbe poter ricominciare a presenziare in alcune occasioni formali nei prossimi mesi.