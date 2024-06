La prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo aver annunciato di avere un cancro

Sabato mattina la principessa britannica Kate Middleton, moglie del principe William d’Inghilterra, ha assistito a Londra alla parata chiamata Trooping the Colour organizzata ogni anno nel mese di giugno per celebrare il compleanno del re o della regina d’Inghilterra, a prescindere da chi sia in carica. Per Middleton è la prima apparizione pubblica dopo aver annunciato di avere un cancro, lo scorso marzo.

La principessa ha osservato la parata insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. «Spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici quest’estate, ma so allo stesso tempo di non essere fuori pericolo», ha detto Middleton in un comunicato stampa. «Sto imparando ad essere paziente, soprattutto nell’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e prendendomi il tempo necessario per guarire». Middleton ha aggiunto che la terapia contro il cancro durerà ancora qualche mese.

Middleton non appariva in pubblico dal 25 dicembre, quando aveva partecipato alla tradizionale messa di Natale nella chiesa di St Mary Magdalene vicino a Sandringham House, nel Norfolk, dove la famiglia reale trascorre ogni anno le feste.