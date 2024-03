Kate Middleton ha detto di avere un cancro

Venerdì la principessa britannica Kate Middleton, la moglie del principe William d’Inghilterra, ha detto in un videomessaggio pubblicato su X (Twitter) di avere un cancro e di avere iniziato un ciclo di chemioterapia. Nel video Middleton ha descritto gli ultimi due mesi come «incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia», e ha chiesto «un po’ di tempo, spazio e privacy» in attesa di concludere le cure. Middleton non ha specificato che tipo di cancro le è stato diagnosticato.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Middleton non appariva in pubblico dal 25 dicembre, quando aveva partecipato alla tradizionale messa di Natale nella chiesa di St Mary Magdalene vicino a Sandringham House, nel Norfolk, dove la famiglia reale trascorre ogni anno le feste.

Lo scorso 17 gennaio l’ufficio stampa della residenza reale di Kensington Palace (quello che si occupa di William e Kate) aveva diffuso un comunicato in cui spiegava che aveva subìto da poco un intervento chirurgico all’addome, che stava bene, e che avrebbe ripreso le sue funzioni pubbliche soltanto una volta conclusa la convalescenza, verso la fine di marzo.

Nelle ultime settimane la sua assenza prolungata dalla scena pubblica aveva suscitato una grossa mobilitazione di curiosi su internet, in parte giustificata e alimentata dallo strano comportamento di giornali e uffici stampa reali, che avevano dato poche notizie sul suo stato di salute.

Il 10 marzo, il giorno in cui nel Regno Unito si celebra la festa della mamma, i profili ufficiali di Kensington Palace, la residenza reale di William e Kate, avevano come da tradizione diffuso una fotografia della loro famiglia che era stata ripresa dalle principali agenzie fotografiche e di stampa del mondo, salvo poi essere segnalata come contenuto non affidabile per via di una serie di dettagli che rivelavano che era stata modificata.

Non è così assurdo che una foto della corona britannica venga ritoccata, ma l’enorme attenzione attorno al caso e il fatto che Kensington Palace si fosse rifiutato di divulgare l’originale avevano sollevato molti dubbi sull’affidabilità delle notizie provenienti dalla famiglia reale e sulla sua scarsa trasparenza, oltre che sulla sua incapacità di gestire una crisi mediatica con caratteristiche per certi versi inedite.

Si tratta del secondo caso di cancro diagnosticato a un membro dell’attuale famiglia reale: a febbraio, con un annuncio molto franco per gli stili della comunicazione della corona britannica, Re Carlo III del Regno Unito aveva fatto sapere di essere sottoposto a «cure periodiche» per un cancro. Come Middleton, anche Carlo non aveva fornito ulteriori informazioni sulla diagnosi e sulla gravità.