È morta l’attrice Sandra Milo

È morta a 90 anni l’attrice Sandra Milo, nota tra le altre cose per i molti film interpretati negli anni Sessanta e per la sua relazione professionale e sentimentale con il regista Federico Fellini. Sandra Milo era nata in Tunisia con il nome Salvatrice Elena Greco, che cambiò quando cominciò giovanissima a dedicarsi alla recitazione.

Il suo primo film fu Lo scapolo, del 1955, di Antonio Pietrangeli, ma il primo ruolo importante fu nel film Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini. Negli anni successivi continuò a recitare in vari film di registi italiani e stranieri, ma il vero successo lo ottenne quando incontrò Federico Fellini, con cui come lei più volte raccontò ebbe una relazione sentimentale durata 17 anni. Con Fellini recitò in 8½, del 1963, e in Giulietta degli spiriti, del 1965.

Per entrambi i film vinse il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista, e negli anni che seguirono continuò a recitare in molti e apprezzati film italiani. Dopo T’ammazzo!… Raccomandati a Dio di Osvaldo Civirani, del 1968, decise però di prendersi una pausa dal cinema e per circa dieci anni non recitò più. Iniziò invece a lavorare in diversi programmi televisivi, esperienza che continuò anche negli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

– Leggi anche: Cosa pensava Federico Fellini di Sandra Milo

Si ricorda in particolare la trasmissione pomeridiana L’amore è una cosa meravigliosa per un episodio avvenuto l’8 gennaio del 1990, quando fu vittima di uno scherzo telefonico, diventato in seguito molto noto: una persona la chiamò in diretta dicendole che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. Milo iniziò a piangere e a urlare, e lasciò lo studio, ma poi si scoprì che la notizia dell’incidente era falsa.