È morta Shannen Doherty, la Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210”

L’attrice statunitense Shannen Doherty, famosa per avere recitato nelle serie tv Beverly Hills 90210 e Streghe, è morta per le complicazioni di un cancro al seno: aveva 53 anni. Era malata da tempo e aveva parlato della sua malattia in più occasioni. La morte di Doherty è stata annunciata alla rivista People da Leslie Sloane, la sua agente.

Doherty era nata a Memphis, nello stato americano del Tennessee, il 12 aprile del 1971. Si trasferì a Los Angeles con la sua famiglia da bambina e ottenne il primo ruolo importante a 11 anni, interpretando Jenny Wilder nella serie tv La casa nella prateria.

Recitò anche in Night Shift – Turno di notte di Ron Howard e Voglia di ballare di Alan Metter. Doherty diventò famosa in tutto il mondo agli inizi degli anni Novanta grazie a Beverly Hills 90210, una delle serie adolescenziali più famose e influenti di sempre, in cui recitarono tra gli altri Luke Perry, Jason Priestley e Ian Ziering.

Beverly Hills 90210 cambiò il racconto televisivo degli adolescenti: a tutti i problemi sentimentali che non fu certo la prima serie a raccontare, aggiunse tanti elementi drammatici, alcuni particolarmente legati agli anni Novanta. Parlò di AIDS, ma anche di omosessualità, alcolismo, dipendenza da droghe, razzismo e anoressia, e fu relativamente esplicita (anche se non tanto quanto serie più recenti come Euphoria o SKAM) su problemi psicologici e sociali di ogni tipo. In Beverly Hills 90210 Doherty interpretava Brenda Walsh, la protagonista delle prime quattro stagioni della serie.

A partire dal 1998 fu scelta per interpretare Prue Halliwell, una delle tre protagoniste della serie tv fantasy Streghe. Dopo questi ruoli, i più importanti della sua carriera, continuò a recitare in maniera più discontinua, principalmente in serie e film prodotti per la televisione.

