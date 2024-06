La maschera con il tricolore francese che Kylian Mbappé ha indossato per allenarsi, dopo la rottura del naso

Mercoledì, due giorni dopo essersi rotto il naso durante la partita d’esordio della Francia agli Europei di calcio in corso in Germania, il calciatore francese Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi con un grosso cerotto protettivo: giovedì invece si è allenato con una maschera fatta apposta, che potrebbe permettergli di tornare in campo venerdì contro i Paesi Bassi.

Kylian Mbappé ha 25 anni, è il capitano della Nazionale francese ed è considerato uno dei migliori giocatori di calcio in attività. Lunedì si era rotto il naso a causa di uno scontro con il calciatore austriaco Kevin Danso durante la partita contro l’Austria, vinta dalla Francia per 1-0: dopo essere sostituito da Olivier Giroud era stato portato in ospedale a Düsseldorf e in seguito si era riunito alla sua squadra. Inizialmente c’era il rischio che avrebbe saltato tutte le partite del torneo, ma dopo le visite mediche del caso le sue condizioni sono sembrate buone.

La federazione di calcio francese aveva detto che avrebbe fatto fare una maschera speciale per permettere a Mbappé di continuare allenarsi in sicurezza e «valutare se riprendere con le partite» dopo le cure necessarie: martedì lui stesso aveva scritto un post su X per chiedere ai suoi follower se avessero «idee per maschere». La maschera è blu, bianca e rossa, come i colori della bandiera francese, e ha il disegno di un gallo, uno degli emblemi della Francia. L’allenatore della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha detto che venerdì Mbappé dovrebbe essere in grado di giocare.

– Leggi anche: Le parole di Mbappé per invitare i giovani francesi a votare contro gli estremismi