Le partite di lunedì agli Europei

Lunedì 17 giugno si gioca la quarta giornata degli Europei maschili di calcio, quella in cui esordirà la Francia, considerata una delle squadre più forti e favorite per la vittoria finale. La nazionale francese giocherà alle 21 contro l’Austria, che dal 2022 è allenata da Ralf Rangnick (l’altra partita del gruppo D, quella tra Paesi Bassi e Polonia, si è giocata ieri: hanno vinto 2-1 i Paesi Bassi).

ore 15

Romania-Ucraina [Monaco di Baviera – Sky e Now]

ore 18

Belgio-Slovacchia [Francoforte – Rai 2, Sky e Now]

ore 21

Austria-Francia [Düsseldorf – Rai 1, Sky e Now]

Prima di Austria-Francia ci saranno le due partite del gruppo E: alle 15 Romania-Ucraina e alle 18 Belgio-Slovacchia. Per la prima volta dopo una decina di anni il Belgio arriva a un torneo internazionale non tra le favorite, perché i calciatori della cosiddetta “generazione d’oro” (un gruppo di calciatori molto forti nati in Belgio tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta) non sono più nel momento migliore della loro carriera, oppure si sono ritirati. Questo potrebbe paradossalmente aiutare il Belgio, che in passato ha spesso subito la pressione di essere una nazionale così forte ma non abituata a vincere.

– Leggi anche: Marcus Thuram ha invitato i francesi a votare per non far vincere il Rassemblement National