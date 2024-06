Le partite di oggi agli Europei di calcio

Dopo le vittorie di Germania, Spagna e Italia, domenica la terza giornata degli Europei maschili di calcio sarà piuttosto densa di partite. Il torneo attualmente è nella fase a gironi: fino al 26 giugno si giocheranno tre partite al giorno, una alle 15, una alle 18 e l’ultima alle 21. Le due squadre con più punti nei 6 gironi eliminatori e quattro delle migliori terze passeranno agli ottavi di finale.

La prima partita in programma domenica è Polonia-Paesi Bassi del girone D, che inizierà alle 15. Alle 18 invece Slovenia e Danimarca giocheranno contro nella prima partita del gruppo C, di cui fanno parte anche Inghilterra e Serbia. La partita che chiuderà la terza giornata sarà infatti Inghilterra-Serbia, prevista alle 21: sarà anche la partita più attesa della giornata, dato che l’Inghilterra è una delle squadre favorite per la vittoria finale (come quasi sempre a ogni torneo internazionale).

Nelle partite giocate sabato la Svizzera ha battuto l’Ungheria per 1-3. Alle 18 invece si è giocata Spagna-Croazia, vinta 3-0 dalla Spagna. Era la partita più attesa della giornata, e non ha deluso le aspettative. La giornata si è chiusa con Italia-Albania, vinta dall’Italia 2-1 grazie alle reti di Bastoni e Barella segnate nel primo tempo dopo aver subito il gol più veloce nella storia della competizione, segnato da Nedim Bajrami dopo 23 secondi.

Dove vedere gli Europei di calcio in tv

Gli Europei saranno trasmessi per intero sui canali di Sky e in streaming su Now e Sky Go. La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia, oltre ad alcune partite della fase a gironi: oggi per esempio trasmetterà in chiaro soltanto Serbia-Inghilterra alle 21, su Rai 1, mentre Polonia-Paesi Bassi e Slovenia-Danimarca saranno visibili soltanto sui canali Sky.